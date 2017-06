7ª edição da Corrida do Sayão já recebe inscrições pela internet

A 7ª edição da Corrida de Rua do Sayão FC acontecerá dia 9 de julho, com provas de 5 km e 10 km,...

A 7ª edição da Corrida de Rua do Sayão FC acontecerá dia 9 de julho, com provas de 5 km e 10 km, além da caminhada de 3 km. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela internet, por meio do site www.sayaorun.com.br.

Há diferença de valores para cada lote de inscrições, conforme vai se esgotando. No 1º lote, a inscrição para associados do clube é R$ 40, e não sócios pagam R$ 60. Nos demais lotes os valores serão R$ 50/R$ 70 e R$ 60/R$ 80. A inscrição para caminhada custa R$ 30. O prazo para inscrição é 2 de julho ou até o término das vagas disponíveis.

A premiação aos melhores será com troféus aos cinco primeiros colocados da categoria geral (masculino e feminino) e da categoria associados do Sayão, e troféus aos três primeiros colocados das categorias de idade. Todos que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas. As categorias de idade foram assim divididas: 14/29, 30/39, 40/49, 50/59, 60/69 e Acima de 70.

A realização da corrida é do próprio do Sayão FC, em parceria com a Chelso Marketing e Comunicação e marketing da empresa Nopiq. Patrocínio Premium é do Portal das Laranjeiras, e demais patrocinadores: Dr. Supply, Açaí Park Gráfica Topázio, Toneto e Trova, Mix Biju, Ecobier, Posto Petroterra, Produlimp, Panificadora Santo Expedito, JR Comunicação Visual, Alumínio Arary, Iluminadora Nalli, Adriana Simões Nutricionista, Krepischi Lar & Construção. Apoio da Prefeitura de Araras e LTE.

Essa corrida encerra o semestre de provas de rua em Araras, mas para o segundo semestre há a programação de outras duas corridas de rua na cidade: a Corrida da Independência, em setembro, organizada pela Secretaria de Esporte; e a Corrida pela Paz, organizada pela Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil, normalmente entre outubro e dezembro.