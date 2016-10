58ª Maratona de Desenho atrai mais de 2 mil crianças para Praça Barão

A 58ª Maratona de Desenho Infantil Hélio Ferreira da Silva, promovida pelo Lions Clube em parceria com a Prefeitura de Araras, atraiu...

A 58ª Maratona de Desenho Infantil Hélio Ferreira da Silva, promovida pelo Lions Clube em parceria com a Prefeitura de Araras, atraiu entre 2,3 mil e 2,4 crianças a Praça Barão de Araras no último domingo (10). A estimativa é dos organizadores do evento. A Maratona marca as comemorações do Dia das Crianças, que acontece na próxima quarta-feira (12).

Com o tema Olimpíadas e Seus Esportes (sorteado na hora do evento), a Maratona mais uma vez reuniu uma legião de crianças e adolescentes de escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino.

“Foi emocionante. Eu sempre me emociono ao ver a praça cheia de crianças com seus olhinhos brilhantes esperando para entregar seus desenhos e poder ganhar suas bicicletas”, comentou a secretaria do Lions, Marta Forsan.

Segundo a instituição, durante o evento foram sorteadas 36 bicicletas, das 60 que o Lions angariou com doações. E como em todos os anos anteriores, a expectativa das crianças para ganhar o brinquedo e ter seu desenho escolhido como vencedor era grande.

“As bicicletas restantes serão destinadas aos desenhos que ganharem este ano, mas as que foram sorteadas causaram muita expectativa. Vemos que mesmo com vídeo game, celulares e tablets, as crianças ainda querem uma bicicleta. E o desenho ainda é um atrativo para os pequenos”, emendou Marta.

Para Marta a Maratona foi mais uma vez um evento de interação. “Este evento é sem dúvida o evento mais apaixonante promovido pelo Lions. É um evento de interação onde você as famílias unidas com as crianças enquanto desenham e isso é incrível”. Finalizou.

Seletiva

Acontece na próxima quinta-feira (13) a seletiva da Maratona de Desenho. O evento será na sede do Lions Clube, tem início às 19h30 e não será aberto ao público, assim como em outras edições.

Todos os desenhos entregues durante o evento serão avaliados por uma comissão julgadora formada por professores de artes das escolas municipais, estaduais e particulares. Eles avaliarão as técnicas desenvolvidas pelos estudantes, que este ano teve que trabalhar com o tema: Olimpíadas e seus Esportes .

A premiação para os melhores desenhos, como todo ano, será dividida em duas categorias: (2 a 6 anos); (7 a 14 anos), além da escola que levou o maior número de participantes ao evento.

O primeiro lugar na categoria de 7 a 14 anos, será premiado com uma bicicleta, além de ilustrar o cartaz do próximo ano. Assim como na categoria de 2 a 6 anos a premiação será uma bicicleta. Os prêmios foram doados por empresas da cidade e pessoas físicas.

O nome dos alunos premiados e a data e o local da premiação deverão ser divulgados ainda esta semana. Em 2015, o evento contou com a participação de mais de 2 mil crianças e adolescentes. A Emeief (Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental) Professora Maria Zélia Padovani Martins Pereira)/Caic, localizada no Parque Tiradentes, foi a que mais levou alunos à Maratona Infantil: 150 participantes. No ano passado, as ilustrações de Ana Clara Simionatto (Emeief Maria de Lourdes Mattar) e Beatriz Nalle Vila Nova (Colégio COC Araras) foram eleitas as melhores nas categorias de 2 a 6, anos, e de 7 a 14 anos, respectivamente.