GCM aborda mais de 80 no Lago; dois foram detidos com droga

Na última semana a GCM (Guarda Civil Municipal) realizou ao menos duas operação no Lago Municipal, na tentativa de inibir uso de drogas no Parque Municipal

O primeiro dia de abordagens foi na quinta (19), por volta das 19h. Dezenas de pessoas foram revistadas e uma pequena quantidade de drogas apreendida.

Novamente na sexta-feira (20), por volta das 21h, foram abordadas aproximadamente 80 pessoas, com mais duas pessoas detidas: uma com uma pequena quantidade de maconha e a outra com pequena porção de cocaína.

Conforme a reportagem da Tribuna apurou – ao estar no local – ao menos seis viaturas foram utilizadas na operação. Apesar disso ninguém teria ficado preso e a grande maioria dos abordados não teria, ao menos oficialmente, cometido irregularidades perante a lei. Parcela dos abordados é acusada de usar drogas no local.

Os casos seguem agora sob crivo da Polícia Civil.