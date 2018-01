54 anos na mesma casa

Feliz o homem que quando abre o livro de sua vida tem algo para mostrar e contar para os amigos. Seus trabalhos junto à...

Compartilhe em suas redes sociais!

Feliz o homem que quando abre o livro de sua vida tem algo para mostrar e contar para os amigos. Seus trabalhos junto à comunidade, suas conquistas e porque não dizer seus momentos de lazer.

Ontem dia 19 de janeiro, completei 54 anos ininterruptos como um dos articulistas de Tribuna do Povo. Naquela época atendendo a insistente convite do diretor hoje saudoso Elísio Zurita Fernandes, iniciamos com a coluna – Vida Religiosa, mais tarde – Vida Religiosa – (todos artigos arquivados) depois nas páginas esportivas; Reminiscências Esportivas; Cantinho da Saudade; Curiosidades; Comentários e Noticiário geral esportivo. Dentro do panorama esportivo, tentei fazer alguma coisa pelo esporte amador da cidade.

Em 1947 comecei a irradiar jogos de futebol da garotada e também nos campos varzeanos, depois pelos altos falantes – Zurita a Voz de Araras, – depois pelos alto falantes – Metrópolis, visto Araras ainda não ter suas estações de rádios. Juntamente com o hoje saudoso Pires Rebello, nós puxávamos os fios dos estúdios até os campos de futebol, durante a semana fazíamos propaganda de carro nas ruas da cidade com lances de gols sobre o jogo. A primeira transmissão foi pela Rádio Clube de Rio Claro, diretamente de Bauru no encontro entre o Comercial F.C. versus C.A. Paraguaçuense.

Em 1963 construímos uma quadra de esporte para a juventude mariana. Em 1964 entro para somar no time desse jornal. Sou escolhido para ser vice-secretário a Subcomissão de Esporte. Em 1965, estando na direção da C. Mariana promovemos o esporte pingue pongue. Com a fundação da Rádio Centenário de Araras, sou convidado para ser o narrador esportivo. Em 1967 sou escolhido melhor locutor esportivo da cidade ; lanço no rádio esportivo, o programa – Mesa Redonda – com debates esportivos; lanço Reminiscências Esportivas; Cantinho da Saudades, sou escolhido para ser vice-presidente do campeonato em homenagem ao prefeito Ivan Estevam Zurita, escolhido para ser vice-presidente dos marianos nos Campeonatos organizados pelo –SESC. Promovo o primeiro torneio de Tênis de mesa, sou escolhido para ser o presidente do E.C. Induscomio; recebo convite da Rádio Brasil para irradiar a decisão do campeonato a segunda divisão de Profissionais, convite da Rádio Francisco Alves de Santa Rita do Passa Quatro; participo da Comissão Municipal de Esportes, sou escolhido para ser Relações Públicas do Araras Clube Desportivo[ACD].

Em 1968, lanço no rádio a maior rede de correspondentes esportivos; e para nossa alegria surgem; J.Fim; Ge Anselmo; Pedro Martins Filho; Claudiney Paiva; Clóvis Marcolongo; Oswaldo Luiz Borela; Gelcio Rodiney Sgobi; Gerson A.Leite; Jamil, Roberto Rasxid; Charuto, Waldemar José Batistella; Nilbon Camargo; Basílio; Itacir Roberto Zaniboni; Luiz Vitor de Souza ; J. Rey ; Claudio Armelim; José Humberto Zancheta; Noely Vargas Rodrigues; Garcia Filho; Gil Zaniboni, Luiz Carlos Rosa, Pedro Luiz Carroci, Sergio Augusto e outros que não recordo no momento.

Em 1969, lançamos a Copa Rádio Centenário; recebo convite da diretoria da Nestlé para transmitir a inauguração de sua quadra e Bochas. Durante os 18 anos como diretor esportivo da Centenário, a abertura do nosso programa esportivo era uma verdadeira ladainha: Araras precisa Urgentemente de um Ginásio de Esporte e de um Estádio de futebol em todos os bairros da cidade. Em 1971 promovemos um campeonato de Voley e Basquete; campeonato amador Troféu Copa rádio centenário e participamos da fundação do Gema. Faço uma entrevista com o hoje saudoso doutor Narciso Ometto, a respeito do futuro estádio da U. Santa Lúcia com cabine de imprensa. Recebo convite do Prefeito de Arthur Nogueira, para irradiar a inauguração o estádio de futebol da cidade; convite do Prefeito de Iracemápolis; convite do Prefeito de Santa Gertrudes para inauguração de seu belíssimo estádio de futebol.

Nesse ano de 1971 iniciamos a luta para a construção de cabine de imprensa em todos os campos de futebol de Araras. Fizemos 24 entrevistas com autoridades da cidade, dando mensagem de final de ano. Convite do Prefeito de Cordeirópolis para participar do Júri para a escolha da Miss. Cordeirápolense; convite do Prefeito de Conchal para irradiar a inauguração do campo de Tujuguaba; convite do Prefeito de Nuporanga para narrar o jogão de bola entre o Sayão F.C. versus o time da cidade a convite do prefeito de Rio Claro para inauguração do campo do Velo Clube.

Continuação no próximo número aguardem.