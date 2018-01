54 Anos na mesma casa – Parte II

Prosseguindo o comentário do último número, em 1.969 promovemos o Troféu Copa Rádio Centenário de Araras, em disputa vários anos. Entrevistamos o Campeão da...

Compartilhe em suas redes sociais!

Prosseguindo o comentário do último número, em 1.969 promovemos o Troféu Copa Rádio Centenário de Araras, em disputa vários anos. Entrevistamos o Campeão da 9 de Julho, José Jorge Breve; recebo congratulação do Governador do Estado de São Paulo Dr. Laudo Natel; convite para assumir o cargo de Sub-Secretário do Departamento Infanto Juvenil da C.M.Esporte.

Iniciamos a batalha para que Araras tenha o seu “Museu Esportivo”; lançamos o concurso para a escolha do Hino do Esporte de Araras; concurso para se apontar quem seria o Campeão Amador da cidade (820 pessoas acertaram); concurso para apontar o quadro ‘Mais Simpático da cidade’.

Em 1.974 promovemos o “Troféu Pena Mariana” e o Troféu “Zé Canoeiro”. Em 1.974/1.975 a luta é para a construção do Ginásio de Esportes. Em 1975, a luta é para reativar a Liga Ararense de Futebol junto a F.P. De Futebol. Sou escolhido para ser o tesoureiro da mesma.

Em 1977 convite para a inauguração do ‘Limeirão’, construímos além de uma bonita sede social para os Vicentinos, também uma quadra de esporte toda iluminada. Irradiamos toda a inauguração do Centro Juvenil Salesiano. Sugerimos para que todos os prefeitos de Araras construam pelo menos uma piscina nos bairros da cidade para aqueles que não tem condições de serem associados de clubes sociais da cidade.

Ainda elaboramos um arquivo contendo 75 equipes esportivas com todos os registros desde a sua fundação e várias dezenas de gols gravados para a história. Mas por motivo político um belo dia tudo isso foi para o lixo, e toda a equipe foi dispensada (só que até hoje ninguém sabe o motivo).

Embora alguns artigos são repetidos para atender novos leitores, já homenageamos em Reminiscências Esportivas 486; e no Cantinho da Saudades 435; além de 80 Reminiscências Esportivas pela Rádio Centenário de Araras, perfazendo um total de 1001 homenagens. Não estando computadas 4 homenagens a congregados marianos quando completaram 25 anos marianismo; 25 confrades vicentinos (as) acima dos 70 anos pelos relevantes trabalhos na Sociedade de São Vicente de Paulo; 3 maravilhosos encontros para idosos (as) atendidos pelas Entidades Filantrópicas da cidade sem discriminação de religião.

Cada encontro compareceram mais de uma centena de idosos (as). Ainda contabilizamos 15 volumes encadernados de ‘Bom dia, Esportistas’; 2 volumes do Jornalzinho Pena Mariana por mim fundado; 10 volumes sobre um pouco da História da S. S. Vicente de Paulo de Araras.

Trabalhamos 15 anos no comércio do senhor Ângelo Cressoni, 25 anos como funcionário bancário; 18 anos diretor e narrador esportivo da rádio centenário de Araras; 54 anos como um dos articulistas do Jornal Tribuna do Povo; 10 anos tesoureiro da quermesse da paróquia do Bom Jesus; 25 anos na diretoria da Congregação Mariana; 38 anos nas diretorias da Sociedade de S.V. de Paulo; 5 anos na diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araras; 5 anos Tesoureiro da Liga Ararense de futebol; 4 anos secretario do Apostolado da Oração do Sagrado Coração de Jesus; 2 anos na diretoria do J.D.D. Esportivo de Araras; 2 anos na diretoria da Comissão Municipal de Araras; 1 ano na diretoria do campeonato amador Prefeito Ivan Estevam Zurita, 3 anos na diretoria Relações Públicas da Guarda Mirim de Araras; 2 anos na diretoria da Sub-Comissão Municipal de Esportes; 1 ano na diretoria dos ex-aluno do Oratório São Luiz; 1 ano vice-secretário da C.M. de Esporte; 3 anos na diretoria Relações Públicas do Araras Clube Desportivo (ACD).

Tomamos parte na diretoria na diretoria da Associação dos moradores do bairro Belvedere; tomamos parte na diretoria da ACCAR – Associação Cultural de Araras; tomamos parte na diretoria da Casa da Memória de Araras “Pedro Pessoto Filho”; vários anos na diretoria da Campanha da Fraternidade da igreja Matriz; longos anos na Casa de Presentes Gambini, e longos anos como apresentador de ‘Tributo a Saudades ‘ esportivo.

Aí está um pequeno resumo. Você, prezado leitor, não acha que já estou merecendo uma aposentadoria!?