Thyago Pereira lança seu primeiro CD Hoje (10), o cantor ararense Thyago Pereira promove o lançamento do seu primeiro CD. O evento acontece às...

Hoje (10), o cantor ararense Thyago Pereira promove o lançamento do seu primeiro CD. O evento acontece às 23h na Pool Club – boate da Associação Atlética Ararense. O CD “Tô Aqui”, com 6 faixa contou com a participação do grupo Art Popular e o vocalista Pedrinho Black. A música de trabalho é Falando Segredo. Thyago Pereira é ex-vocalista da banda Sociedade Charlô.

Teatro apresenta Cavaco e Sua Pulga Adestrada

O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo traz para o público o espetáculo infantil Cavaco e Sua Pulga Adestrada, amanhã às 16h. A entrada é gratuita e a peça transporta o público para o universo clássico e imaginário do circo de pulgas. Cavaco e Sua Pulga Adestrada apresenta Maria, a pulga adestrada que chega de paraquedas, canta, faz música com panelas, cospe fogo, doma uma fera, entre outras habilidades nunca antes vistas. Cavaco, o excêntrico domador dela, faz a costura dos números com música ao vivo, malabarismo, magia e comicidade. Ao melhor estilo brincante do artista popular, é estabelecido um jogo de interação e improvisação com a plateia, que participa do espetáculo até o final, esperando a incrível pulga ser lançada do canhão para o espaço sideral!

SÁBADO

Festa do Milho – Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Dia: 10 e 11/03

Atração: Festa do Milho, comida típica a base milho verde

Local: Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Sesi Araras – III Festival “Eu Fiz Essa Canção”

Dia: 10/03

Horário: 12h às 22h

Atração: diversas apresentações musicais

Local: Sesi Araras (Avenida Melvin Jones, 2600 – Heitor Villa Lobos)

Grêmio – Bingo Solidário da Beatriz

Dia: 10/03

Horário: 15h

Atração: Bingo Solidário da Campanha #Somos Todos Beatriz (beneficente)

Local: Grêmio Recreativo de Araras

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 10/03

Horário: 21h

Atração: Banda Reflexus Lunar

Local: Clube do Bancários

Pool Club/Associação Atlética Ararense – Thyago Pereira

Dia: 10/03

Horário: 23h

Atração: Lançamento do CD

Local: Pool Club (boate da Associação Atlética Ararense)

DOMINGO

Sayão – Domingo é Show

Dia: 11/03

Horário: 12h

Atração: Sandro e Alessandra

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Teatro Estadual – O Som e a Sílaba

Dia: 11/03

Horário: 16h

Atração: espetáculo infantil Cavaco e Sua Pulga Adestrada

Ingresso: gratuito

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

VEM Aí!

Diogo Almeida apresenta seu stand up, Vida de Professor em Araras

O humorista Diogo Almeida apresenta seu stand up, Vida de Professor no dia 16 de março, às 20h30, no Teatro Maestro Francisco Paulo Russo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro por R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 30 (até 10 de março).

Sayão – Show de Prêmios

Dia: 12/03

Horário: 19h30

Atração: Show de Prêmios Especial R$ 10 mil

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)

Sayão – Quintaneja

Dia: 15/03

Horário: 20h

Atração: Renan e Ana Rosa

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Sayão – Happy Hour

Dia: 16/03

Horário: 20h

Atração: Thiago Roano

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Teatro Estadual – Stand Up Diogo Almeida

Dia: 16/03

Horário: 20h30

Ingresso: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia) R$ 30 (antecipado até 10/03)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

*Vendas na bilheteria do teatro

Teatro Estadual – Show Agora é Sempre – Zéli Silva

Dia: 17/03

Horário: 20h

Ingresso: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

*Vendas na bilheteria do teatro somente no dia do evento

Sayão – Beer Rock

Dia: 17/03

Horário: 21h

Atração: Rota Som e Roletta Russo

Ingressos: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora)

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 17/03

Horário: 21h

Atração: Banda Bergson

Local: Clube do Bancários

Dia:18/03

Horário: 12h

Local: Salão Social da Apae (informações 3541-2145)

Clube da Saudade – Almoço Porco no Rolete

Dia: 18/03

Horário: 12 h

Atração: almoço especial

Ingresso: R$ 35 por pessoa e menor de 12 anos não paga

Local: Clube da Saudade de Araras ( Avenida Ângelo Franzini, n° 2750)

Centro Cultural – Os Addams

Dia: 18/03

Horário: 19h

Atração: espetáculo Os Addams

Ingresso: 1 quilo de ração para cães ou gatos

Local: Centro Cultural Leni de Oliveira Zurita