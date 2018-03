Guardas são ‘convidados’ e participam de festa de criança em Araras

Ao menos três guardas municipais de Araras participaram da festinha de aniversário de uma criança em Araras nesta terça-feira (6). Os guardas permanecerem fardados...

Ao menos três guardas municipais de Araras participaram da festinha de aniversário de uma criança em Araras nesta terça-feira (6). Os guardas permanecerem fardados – já que a ideia era justamente agradar a criança, admiradora do trabalho. A participação na festa do pequeno Luís Henrique ocorreu no início da noite desta terça-feira. A ideia foi bem vista pelo comando da corporação.

O garoto fez aniversário e como é admirador do trabalho dos guardas, recebeu a grata surpresa. O aniversário aconteceu por volta das 18h na casa da família do menino – Rua Presidente Vargas, no José Ometto.