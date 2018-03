Teatro apresenta comédia musical de Miguel Falablela O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo traz para o público a comédia musical de Miguel Falabella,...

Teatro apresenta comédia musical de Miguel Falablela

O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo traz para o público a comédia musical de Miguel Falabella, O Som e a Sílaba. As atrizes Alessandra Maestrini e Mirna Rubim se apresentam hoje (04) , às 19h30. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). O texto e direção são de Miguel Falabella e foi escrito especialmente para o talento das duas cantoras-atrizes. A história de Sarah Leighton uma jovem com diagnóstico de autismo altamente funcional, uma savant, com habilidades específicas em algumas áreas, entre elas a música, e sua relação com Leonor Delis, sua professora de canto, ganha cena num texto, terno, engraçado e comovente. O Som e a Sílaba celebra a grandeza e mistério da mente humana e seu inexorável avanço em sua aventura na terra.

SÁBADO

Festa do Milho – Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Dia: 4/03 e 10 e 11/03

Atração: Festa do Milho, comida típica a base milho verde

Local: Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Teatro Estadual – O Som e a Sílaba

Dia: 04/03

Horário: 19h30

Atração: Espetáculo O Som e a Sílaba, elenco: Alessandra Maestrini e Mirna Rubim

Ingresso: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

DOMINGO

Sayão – Domingo é Show

Dia: 04/03

Horário: 12h

Atração: Wilson Júnior

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

VEM AÍ

Diogo Almeida apresenta seu stand up, Vida de Professor em Araras

O humorista Diogo Almeida apresenta seu stand up, Vida de Professor no dia 16 de março, às 20h30, no Teatro Maestro Francisco Paulo Russo. Os ingressos estão a venda na bilheteria do teatro por R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 30 (até 10 de março).

Sayão – Quintaneja

Dia: 08/03

Horário: 20h

Atração: Jonas e Rafael

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Associação Atlética Ararense – Jantar do Dia Internacional da Mulher

Dia: 08/03

Horário: 20h

Atração: Jantar em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher em prol da Casa do Idoso São Judas Tadeu, Buffet Ge&Ro e Lofty Eventos

Ingresso: R$ 75

Local: Associação Atlética Ararense (Piscina)

Teatro Estadual – Supercombo

Dia: 09/03

Horário: 20h

Atração: Supercombo – Lançamento turnê Session da Tarde

Ingresso: R$ 30 a R$ 80

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Sayão – Happy Hour

Dia: 09/03

Horário: 20h

Atração: Los Lokassos

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Sayão – Sexta Dançante

Dia: 09/03

Horário: 21h

Atração: Festa Brega e Chique – Banda Miragem

Local: Sayão Futebol Clube (salão social)

Sesi Araras – III Festival “Eu Fiz Essa Canção”

Dia: 10/03

Horário: 12h às 22h

Atração: diversas apresentações musicais

Local: Sesi Araras (Avenida Melvin Jones, 2600 – Heitor Villa Lobos)

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 10/03

Horário: 21h

Atração: Banda Reflexus Lunar

Local: Clube do Bancários

Teatro Estadual – Stand Up Diogo Almeida

Dia: 16/03

Horário: 20h30

Ingresso: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia) R$ 30 (antecipado até 10/03)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

*Vendas na bilheteria do teatro

Teatro Estadual – Show Agora é Sempre – Zéli Silva

Dia: 17/03

Horário: 20h

Ingresso: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

*Vendas na bilheteria do teatro somente no dia do evento

Dia:18/03

Horário: 12h

Local: Salão Social da Apae (informações 3541-2145)

Clube da Saudade – Almoço Porco no Rolete

Dia: 18/03

Horário: 12 h

Atração: almoço especial

Ingresso: R$ 35 por pessoa e menor de 12 anos não paga

Local: Clube da Saudade de Araras ( Avenida Ângelo Franzini, n° 2750)

Centro Cultural – Os Addams

Dia: 18/03

Horário: 19h

Atração: espetáculo Os Addams

Ingresso: 1 quilo de ração para cães ou gatos

Local: Centro Cultural Leni de Oliveira Zurita