Conselhos: maioria não divulga ações e há 8 inativos

A maioria dos Conselhos Municipais de Araras não divulga suas ações para a sociedade. Mesmo possuindo sede própria e portal na internet exclusivo para informar suas legislações, composições, atas, pautas e agendas de reuniões – que são públicas, são exceções os casos em que esses dados estão minimamente atualizados no site www.araras.sp.gov.br/casadosconselhos.

Além disso, há pelo menos oito conselhos declarados oficialmente como inativos.

Criado em 2009, por orientação do Ministério Público de Araras, mais precisamente do promotor Leonardo Augusto Gonçalves, na época titular da 1ª Promotoria, responsável pelas áreas de Meio Ambiente, Idosos, Direitos Humanos, Fundações, entre outras, o site foi construído pela Prefeitura para abrigar e expor, de forma prática e ágil, o andamento do serviço que os conselheiros prestam à sociedade.

Atualmente Araras conta com mais de 25 colegiados, cuja criação é amparada na Constituição Federal de 1988 e, em alguns casos, exigida por outras leis até mesmo para fins de aplicação de recursos públicos.

Ou seja, em algumas áreas essenciais, como Saúde, Educação e Assistência Social, os orçamentos disponíveis, as políticas a serem executadas e as prestações de contas, passam pelo crivo desses conselhos, sob pena de não serem consideradas juridicamente perfeitas.

Poder público e sociedade civil

Os conselhos são formados por representantes da Prefeitura e da sociedade civil. Em geral, os participantes de fora do governo são indicados por segmentos representativos variados. Já os do governo são nomeados pelo prefeito.

Por exemplo – o Conselho Municipal da Educação tem professores, diretores, pais e até estudantes, das redes municipal, estadual e particular. O de Saúde, tem profissionais de várias instituições públicas e privadas; o de Assistência Social tem representantes de entidades, e assim por diante.

Essa composição por si só, entretanto, não assegura independência dos conselhos país afora. Isso porque a cultura de participação popular em instâncias de poder e decisão é nova e vulnerável no Brasil. Até mesmo a cobertura das atividades dos conselhos, por parte da imprensa, é falha e inconstante.

Essas características tornam ainda mais importante a ampla divulgação on-line dos trabalhos desses órgãos, e mesmo a informação prévia de quando, onde e para discutir quais pautas esses conselhos vão se reunir, já que é possível ao cidadão acompanhar pessoalmente essas atividades.

Vale lembrar que nos conselhos municipais todos os integrantes prestam serviço relevante ao município e não recebem nenhuma remuneração.

Atas de 2017 ou de antes

A maior parte dos conselhos atualmente ativos em Araras parou de divulgar em setembro, outubro ou novembro do ano passado as atas de suas reuniões, documentos que registram o que foi discutido e decidido nos encontros. Há alguns com dados atrasados há anos.

As atas de 2018 e a agenda das próximas reuniões são praticamente inexistentes e, quando estão disponíveis, aparecem incompletas – com datas e horários, mas sem locais onde acontecerão.

Nem sempre as reunião são na Casa dos Conselhos, prédio público que fica na avenida Zurita 681, no Centro de Atendimento ao Munícipe Antonio Casadei (antiga Cooperativa Nestlé).

Conselhos Inativos

Além da defasagem nas informações, o site aponta que pelo menos oito conselhos municipais de Araras estão inativos. São eles: Conselho Municipal do Meio Ambiente, Conselho Municipal Antidrogas, Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Defesa Civil, Conselho Municipal de Defesa dos Animais, Conselho Municipal de Esporte, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Conselho Municipal de Segurança Pública de Araras.

Essa relação não contempla os que eventualmente estejam com pendências em mandatos, carecendo de restituição, reformulação ou nova composição.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Atividades Motoras informou, através do secretário Douglas Marcucci, que “está promovendo estudos para compor uma nova diretoria e promover adequações junto ao Conselho, que está inativo”.

Órgãos com informações defasadas há meses

Conselhos com informações atualizadas

Conselho Municipal de Artesanato e Artes

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente

O que diz a prefeitura de Araras

“As informações são concentradas pela Casa dos Conselhos através de e-mail ( Atas,pautas e agendas) e encaminhadas ao CPD – Centro de Processamento de Dados, que abastece a Página da Prefeitura .

Estamos cobrando sempre para que os Conselhos constituídos mantenham um fluxo de informações constantes e atualizadas.

A administração em um trabalho sob a supervisão da secretária de Governo, está mobilizando a sociedade civil objetivando a reestruturação e ativação do maior número de conselhos, fortalecendo a participação popular nas decisões administrativas.

Conselhos Inativos :

Antidrogas – Não consta nenhuma ata publicada

Defesa dos Animais – Inativo desde 2014

Esporte – Inativo desde Maio de 2016

Meio-Ambiente – Inativo desde Setembro de 2016

Segurança Alimentar – Não consta nenhuma ata publicada

Segurança Pública – Inativo desde 2013

Cultura – Já foram tomadas providências para a reestruturação.

Defesa Civil – Não consta nenhuma ata publicada”