A Romaria de cavaleiros da Comunidade da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida chegou em sua 52º edição, no domingo dia 23/07. A saída foi em frente a igreja do Jardim Cândida, e a festa de encerramento foi no Parque Ecológico, com bênção, churrasco e leilão de prendas. Fotos: Cristiano Leite/Tribuna