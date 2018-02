Whatsapp e Google: novas armas de Araras contra o crime

Os índices de criminalidade de Araras caíram de 2016 para 2017. Inteligência, inovação, tecnologia, informação, participação da população e ações conjuntas das forças de...

Os índices de criminalidade de Araras caíram de 2016 para 2017. Inteligência, inovação, tecnologia, informação, participação da população e ações conjuntas das forças de segurança foram apontadas como as grandes armas contra o crime.

Dos 10 itens analisados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo comparando o ano de 2016 com 2017, em sete Araras teve queda e três continuam sem nenhuma ocorrência.

O latrocínio (roubo seguido de morte) não registrou nenhum caso, pelo 2º ano consecutivo; roubo a banco, pelo 5º ano não teve ocorrência e, homicídio doloso no trânsito, já são cinco anos sem registro dessa natureza.

O homicídio doloso teve uma redução de 35%. Em 2016 foram 13 e em 2017 foram registrados 09. A tentativa de homicídio foi a que mais recuou em todos os indicadores pesquisados, 50%. Em 2016 foram 14, contra 07 em 2017.

Os casos de estupros (e estupro de vulnerável) caíram 12% em 2017. No ano passado, foram 30 casos registrados, contra 34 crimes dessa natureza em 2016. Outro crime que teve diminuição foi o de roubo. A retração ficou em 12%. Em 2016, 303 ocorrências foram registradas, contra 268 em 2017.

Os dados estatísticos comparam separadamente os crimes de trânsito. Pelo 5º ano consecutivo não houve nenhum homicídio doloso por acidente de trânsito. O homicídio culposo por acidente de trânsito, teve uma redução de 23%, confrontado ao ano anterior. Em 2016 foram 09 e em 2017, 07 casos. As lesões culposas por acidentes de trânsito, tiveram uma leve baixa. Em 2016, foram 798 registros, contra 790 em 2017.

Em relação ao furto e roubo de veículos, a queda foi de 3%. Em 2016, 392 ocorrências foram registradas, contra 381 em 2017.

Inovação e tecnologia

A principal ferramenta foi a criação do mapa da segurança. Todos os dados de ocorrências são alimentados diariamente no sistema e por meio do mapa da cidade, via Google, é possível saber onde aconteceram os crimes e o andamento dos atendimentos. O sistema é integrado entre a Guarda Civil, Polícia Militar e Polícia Civil. “É uma ferramenta com grande efetividade. Sabendo onde as ocorrências acontecem podemos planejar e organizar as ações e temos mais eficiências no patrulhamento com as viaturas da Guarda e da Polícia atuando em lugares diferentes”, frisou Carlos de Alencar Ramos, comandante da Guarda Civil Municipal.

Na Polícia Militar, a grande novidade foi o novo sistema do rádio de comunicação. Uma parceria entre o Governo de São Paulo, a Polícia Militar e a iniciativa privada possibilitou que os antigos rádios analógicos fossem substituídos por novos e modernos, com sistema digital e criptografados. “Com o antigo, os criminosos conseguiam acessar as transmissões de rádio da Polícia. Hoje, eles não conseguem mais ouvir a nossa comunicação. O Governo comprou os equipamentos e conseguimos implantar em Araras, rápido, graças a uma parceria com empresários que ajudaram na instalação do sistema”, contou o comandante da Polícia Militar, capitão Helington Ilges da Silva.

A PM conta com viaturas equipadas com terminais móveis de dados (TDM) que facilita o acesso as informações.

Informação e parceria com a população

A comunicação entre população e forças de segurança também é outro fator que ajudou o combate ao crime. “Com o novo sistema 190 regional implantado tivemos grandes ganhos. A população liga e um policial militar treinado faz o primeiro atendimento, orientando, colhendo informações importantes e direcionando os casos. Aumentou o número de denuncias anônimas que ajudaram muito a prevenir crimes. É importante ressaltar que todos podem ligar no 190 e fazer denuncias sem precisar se identificar. Queremos sua informação e não sua identidade”, frisou capitão Ilges.

Para a Guarda Civil a grande novidade foi a utilização do aplicativo Whatsapp. “O morador tira foto da casa, do suspeito, envia vídeos e, assim, temos uma informação mais precisa o que facilita nossa ação”, disse Alencar. O número para comunicação com a Guarda é (19) 99677-4398. “Importante lembrar que a denuncia é sigilosa e a identidade é preservada”, acrescentou.

Com tecnologia, efetivo foi pra rua

Com inovações e tecnologia policiais e guardas, que antes executavam serviços internos, foram para a rua. A implantação da nova zona azul, também, reforçou o efetivo.

A implantação do novo 190 liberou policiais, que antes faziam o atendimento telefônico, para atuar no patrulhamento. “O nosso efetivo subiu 5% com essa medida”, destacou Ilges.

Segundo Alencar, com os guardas fazendo a fiscalização do estacionamento rotativo os casos de crime na região central despencaram. “São 15 guardas civis trabalhando no horário comercial. Essa presença nossa, constante, no Centro espantou os bandidos”, analisou.

Parceria e trabalho conjunto

O delegado titular de Araras, Edgar Albanez, destacou o alinhamento entre as forças de segurança de Araras. “Hoje, todos trabalhamos em paz, compartilhando informações e em parceria. Essa sinergia contribui muito para a efetividade das ações”, ressaltou.

Para Albanez, essa parceria tem contribuído para uma prevenção bem feita. “Além do trabalho de combate ao crime, temos trabalhado para prevenir e, principalmente, descobrir rápido os responsáveis pelos crimes, para tirarmos os bandidos da rua”, acrescentou.

Para o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o investimento em inteligência policial possibilitou a redução em todos os índices de criminalidade. “Outro fator preponderante é o trabalho conjunto entre as policias civil, militar e a Guarda Civil Municipal. O resultado prático pode ser percebido nas ruas, a sensação de segurança e a confiança da população na corporação aumentaram”, concluiu.

