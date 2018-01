Tribunal condena Lula em 2ª instância e aumenta pena de 9 para 12 anos

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou hoje (24) recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva...

Compartilhe em suas redes sociais!

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou hoje (24) recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A apelação foi contra a condenação a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex do Guarujá – aplicada pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal, em Curitiba (PR).

Por unanimidade os três desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) votaram nesta quarta-feira (24) em favor de manter a condenação e ampliar a pena de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP).

Votaram no julgamento o relator do processo, João Pedro Gebran Neto, o revisor, Leandro Paulsen e o desembargador Victor dos Santos Laus. O julgamento aconteceu na sede do tribunal, em Porto Alegre, e os desembargadores se manifestaram em relação ao recurso apresentado pela defesa de Lula contra a condenação a 9 anos e 6 meses de prisão determinada pelo juiz federal Sérgio Moro, relator da Operação Lava Jato na primeira instância, em Curitiba.

Os desembargadores decidiram ampliar a pena para 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado. O cumprimento da pena se inicia após o esgotamento de recursos que sejam possíveis no âmbito do próprio TRF-4, e como ainda há possibilidade de novos recursos, não será decretada por ora a prisão do ex-presidente.

Apesar do resultado, o PT poderá registrar candidatura de Lula a presidente. A candidatura poderá ser mantida enquanto houver recursos pendentes contra a condenação e somente o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidirá se ele ficará inelegível.

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna