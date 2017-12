Agenda Cultural

SÁBADO Clube dos Bancários – Baile de Casais Dia: 30/12 Horário: 21h Atração: Banda Starlight Local: Clube do Bancários DOMINGO Domingo é Show –...

SÁBADO

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 30/12

Horário: 21h

Atração: Banda Starlight

Local: Clube do Bancários

DOMINGO

Domingo é Show – Sayão

Dia: 31/12

Horário: 11h30

Atração: Renan e Ana Rosa

Local: Sayão Futebol Clube (Salão de Jogos)

Grêmio – Réveillon

Dia: 31/12

Horário: 21h

Ingresso: venda até 12h do dia 30/12

Local: Grêmio Recreativo Ararense (Rua Mário Michielin, 5, Centro)

Associação Atlética Ararense – Réveillon da Piscina

Dia: 31/12

Horário: 23h

Local: Associação Atlética Ararense (salão social) e na Boate Pool Club

VEM AÍ

Exaltasamba em 2018

A parceria #ProjetoVemSambar e Sayão Futebol Club apresenta um dos grupos de maior sucesso dos anos 90 e 2000. Diretamente de São Paulo, o Grupo Exaltasamba vem para Araras no dia 7 de janeiro de 2018 para fazer uma grande roda de samba cantando grandes clássicos como Telegrama, Gamei, Cartão Postal e muito mais, relembrando as domingueiras dos anos 90. O evento acontecerá no salão social do clube com início às 17hs. O show do Exaltasamba está marcado para as 19h e após o show, Fra e Marcelinho prometem finalizar a domingueira com muita música boa e aquela alegria de sempre. “É com muito prazer que estamos firmando a cada dia esse projeto com a equipe “Sempre Sayão”. O samba é quem ganha e nós agradecemos muito pela oportunidade e o carinho que o presidente do clube, Alex Zaniboni, tem dado para o nosso projeto” disse o Fra.

Clube da Saudade– Baile de Férias

Data: 06/01

Horário: 21h

Atração: Banda ND

Local: Clube da Saudade de Araras ( Av: Ângelo Franzini, n° 2750)

Sayão – Show Exaltasamba

Dia: 07/01

Horário: 17h

Atração: Exaltasamba e #Projetovemsambar

Local: Sayão Futebol Clube

Teatro Estadual – Espetáculo de Dança

Dia: 12, 13 e 14/01

Horário: 20h

Atração: Espetáculo de dança Moana

Ingresso: R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo