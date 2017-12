Prevenir é melhor que remediar

A médica Renata Cressoni defende hábitos saudáveis e controle de estresse para garantir qualidade de vida A médica Renata Cressoni Corte, de 42 anos...

A médica Renata Cressoni Corte, de 42 anos é especialista na área de prevenção. A máxima muito defendida hoje como garantia de qualidade de vida das pessoas, a prevenção, foi a ferramenta escolhida por Renata para auxiliar seus pacientes.

Gabaritada e competente, ela utiliza-se do incentivo à mudança de hábitos alimentares, atividade física, controle de estresse, e quando necessário, o uso de suplementos para fazer com que seus pacientes possam usufruir do melhor que vida tem para oferecer.

A ararense, a filha de José Francisco Corte e Renata Elaine Cressoni Corte Renata é apaixonada pelos irmãos José Francisco (kiko) e José Frederico ( Fred). Hoje casada com Davi Remédio, a mãe de Isadora e Enrico tem um vasto currículo.

“Me formei pela Universidade de Alfenas há 15 anos e fiz especialização em medicina estética na Argentina e em nutrologia pela Abran/Santa Casa de São Paulo. Sempre atuei como clínica e ainda trabalho na Santa Casa de Araras”, contou a médica

Renata é conhecida por seu sorriso largo e simpatia entre os amigos, e claro, no consultório. Além destes, outo diferencial desta médica, é o fato dela olhar para o paciente de maneira integral .

“O bom relacionamento com os pacientes e a experiência como clínica me auxiliam a tratar o paciente como um todo, promovendo assim grandes mudanças”, finalizou ela.

Ping pong

Perfil

Nome completo: Renata Cressoni Corte

Idade: 42 anos

Profissão: médica

Formação: nutrologia e medicina estética

Viagem

Melhor já feita: Primeira dos meus filhos à Disney

Sonha fazer: Islândia (Aurora boreal)

Uma dica: planejamento e espírito de aventura (aproveitar os momentos mesmo se algo não sair como o planejado)

Personalidade

O que te define: esforço

Defeito: ser desligada

Qualidade: otimista

Sonho: envelhecer com saúde

Identidade

Família: minha base

Saudade: meu pai José Francisco corte

Mulher de coragem: Marie Curie

Homem forte: Dalai Lama

Visão Nacional

Política: corrupção

Sociedade: acomodada

Quem melhor representa o Brasil:

QUEM MELHOR REPRESENTA O BRASIL : Sérgio Moro

Política local

Nome: Pedrinho Eliseu (PSDB)

Uma ação: melhorias na saúde

Necessidade: nvestir em áreas de atenção básica e emergência ,com profissionais em número suficiente para um atendimento digno

Araras

Uma escola: Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora), onde estudei

O que te agrada: tranquilidade

O que te incomoda: preocupação com a vida alheia

Ponto preferido: Praça Barão de Araras

Cultura

Livro: Médico de Homens e de Almas

Trilha sonora: Nina Simone

Sessão pipoca: Harry Potter

Quem brilha: minha família