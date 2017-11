Editorial 28 de novembro de 2017 Tribuna do Povo

Entupindo o Judiciário

Em época de “vacas magras”, o Brasil enfim começa a repensar seus gastos públicos. Não como realmente deveria, mas é um primeiro passo, já que o governo federal vem registrando ao longo de décadas uma gastança sem limites, muito além do que arrecada – sem contar os prejuízos causados pela corrupção.

O judiciário é a “bola da vez”, e vem sendo muito criticado pelos gastos excessivos e pelos altíssimos salários pagos a muitos juízes e procuradores. A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Cármen Lúcia, baixou neste ano resolução determinando que o Conselho Nacional de Justiça acompanhe online os orçamentos dos tribunais de justiça nos Estados. A expectativa é de um maior controle sobre a aplicação dos recursos públicos. Assim todos esperamos.

De acordo com o Relatório Justiça em Números/2015, o Judiciário tinha, em 2014, 278,7 mil servidores – efetivos, requisitados, cedidos de outros órgãos e comissionados sem vínculo efetivo –, além de 139,3 mil trabalhadores auxiliares – terceirizados, estagiários, conciliadores, juízes leigos –, totalizando 418 mil pessoas. Isso sem contar o número de cargos (previstos) de juízes, da ordem de 22,5 mil.

E mesmo ostentando esses números hiperbólicos, a prestação da tutela jurisdicional, no Brasil, é uma das mais morosas do mundo – refletindo a ineficiência do Estado como prestador de serviços públicos.

Além dos gastos excessivos com super salários, o judiciário brasileiro é peculiar também na questão de números de processos que tramitam em suas milhares de varas, pelo Brasil afora. O estoque de processos sem decisão na Justiça brasileira continua a crescer. Segundo notícia do jornal O Globo deste mês, em 2015 eram 76,9 milhões de processos sem decisão. Em 2016, passaram para 79,7 milhões, um incremento de 3,6%. Os dados fazem parte do Relatório “Justiça em números”, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). E a chamada taxa de congestionamento – percentual de processos em tramitação sem decisão – continua alta: 73%, ou seja, apenas 27% foram solucionados.

A Arbitragem, Conciliação e Mediação são formas de resolver conflitos sem a necessidade de interferência estatal, desde que haja convergência entre as partes para a escolha de tais formas de discutir os litígios. Entretanto, avaliando o número de processos no judiciário brasileiro, conclui-se que tais alternativas também não são bem utilizadas pela sociedade. O instituto da Arbitragem é previsto no direito brasileiro desde o Brasil Colônia. E em 1996 ganhou lei própria, a Lei da Arbitragem – ou Lei Marco Maciel.

Diferentemente de alguns países, no Brasil a Arbitragem só é permitida em casos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis. Em alguns outros países é possível utilizar a Arbitragem em objetos litigiosos variados, como em Portugal (consumo), EUA (divórcio e separações) e México (relação familiar). Isso ocorre, talvez, porque o direito no Brasil ainda não tenha evoluído o suficiente para derrubar certas barreiras.