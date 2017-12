50 anos de saudades

Era o dia 29 de dezembro de 1967, portanto, na próxima sexta feira, o calendário registra os 50 anos de sua partida deste mundo....

Era o dia 29 de dezembro de 1967, portanto, na próxima sexta feira, o calendário registra os 50 anos de sua partida deste mundo. Ele tinha apenas 69 anos de idade. Araras era abalada com a triste notícia do falecimento do estimado amigo e cidadão ararense, comendador professor Vicente Ferreira dos Santos, homem católico fervoroso, praticante, orador fluente e culto.

Sua voz era sempre ouvida durante as mais expressivas solenidades em Araras, sempre recebendo os mais calorosos aplausos. Professor Vicente Ferreira dos Santos foi, sem dúvida alguma, um dos mais brilhantes colaboradores da Tribuna do Povo, com sua coluna “Maria Lucia”, pseudônimo que usava em seus apreciados “Cigalhos”.

Ele se diplomou pela Escola Normal da Praça da República em São Paulo, foi diretor do primeiro Grupo Escolar de Cordeirópolis e do Grupo Coronel Justiniano Whitaker de Oliveira. Foi vereador, presidente da Câmara Municipal durante cinco anos; vice-prefeito e ocupou o cargo de prefeito municipal de Araras.

Pertenceu longos anos à Irmandade do Santíssimo da Igreja Matriz. Era uma pessoa extraordinária, também gostava do esporte, notadamente do futebol nos tempos dos velhos derbys entre Associação Atlética Ararense e Comercial FC, e até foi árbitro de futebol do passado. Participou no dia 16/06/1971 do meu programa de Reminiscências Esportivas, pela Rádio Centenário de Araras. Guardo lembranças do professor Vicente Ferreira dos Santos, inclusive um cartão datado de 28 de dezembro de 1966, passados 51 anos, que diz o seguinte: “Ao prezadíssimo Walter Gambini, a minha mensagem cordial, que só escreve belezas. Abraços.”: Vicente Ferreira dos Santos.

Em 1963, já passados 54 anos, quando a Congregação Mariana completou mais um ano de sua fundação, ele compareceu na festa e fez um dos mais vibrantes discursos para a juventude mariana, iniciando assim: “É sempre para mim motivo de grande satisfação quando encontro no meio da mocidade especialmente quando essa pujante juventude pertence a gloriosa Congregação Mariana Nossa Senhora do Patrocínio, desta cidade. Então, são instantes mais felizes de nossa vida, porque nos sentimos contaminados desse entusiasmo jovial e caloroso, dessa alegria sã amiga desses congregados marianos que, chefiado e dirigido por esse extraordinário Walter Gambini, que engrandece com seu devotamento, sua dedicação e seu esfuziante dinamismo, esta piedosa e tão respeitosa Associação”.

Assim, rendo minhas homenagem ao saudoso Professor Vicente Ferreira dos Santos, que partiu desse mundo em 29/12/1967 – 50 anos são passados.