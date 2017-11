4ª Caminhada Passos que Salvam reúne mais de duas mil pessoas

Mais de duas mil pessoas participaram na manhã deste domingo (26) da Caminhada Passos que Salvam, de acordo com os organizadores do evento. O...

Mais de duas mil pessoas participaram na manhã deste domingo (26) da Caminhada Passos que Salvam, de acordo com os organizadores do evento. O evento teve concentração em frente ao Ginásio de Esportes Nelson Ruegger e foi coordenada pelo Hospital de Câncer de Barretos. A caminhada tem o objetivo de conscientizar e despertar a atenção da população para os primeiros sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes.

Segundo um dos membros da equipe de organizadores do evento, Denner Júnior, toda a arrecadação da venda dos kits, que custaram R$ 35, será destinada para a manutenção e tratamento do Hospital de Câncer infanto juvenil. A estimativa é que foram arrecadados mais de R$ 60 mil.

Antes da saída dos participantes para as ruas centrais de Araras e proximidades do Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago Municipal), a organização promoveu uma festa para quem foi ao local. Profissionais de rádio voluntariamente atuaram como apresentadores, e outros da área de educação física deram uma aula de aquecimento animado, além disso espaços de confraternização foram montados para dar mais conforto a quem decidiu participar.

Todos de azul – a cor oficial das camisetas e bonés deste ano – tomou conta das ruas, e houve participação de crianças de colo, bebês em carrinhos e animais de estimação durante a Caminhada.

Este ano, também como inovação, o evento contou com a participação do Bondinho Turístico da Natívio, cedido gratuitamente, para quem preferisse fazer o trajeto a bordo do veículo.

A ação aconteceu simultaneamente em várias cidades do Brasil, alertando a população para que encaminhem as crianças aos centros especializados de tratamento em tempo hábil.

Em Araras, a iniciativa ainda contou com o apoio da Prefeitura de Araras e empresas parceiras.