Alça de acesso da rodoviária será interditada na sexta-feira

A alça de acesso do km 169 da pista sentido interior/capital da Rodovia Anhangüera (SP-330) será interditada amanhã (2) das 8h às 16h. A informação é da concessionária Arteris/Intervias, que administra a rodovia. A alça permite acesso da Anhangüera para Avenida Dona Renata (Marginal) e para a a Estação Rodoviária Padre João Modesti. A concessionária orienta que o motorista que precisa acessar a cidade pela pista sentido capital pode utilizar a alça do hm 170 (Jardim Cândida) ou o retorno que existe nos quilômetros 168 a 169, mas no sentido interior, que estarão liberados. Outra alternativa é a alça do km 165, que permite acesso para a Avenida Angelo Franzini (antiga Limeira). A Intervias esclarece que a interdição será necessária para serviços no viaduto Carlos Giovanni Bolles. O motorista deve ficar atento para a sinalização e reduzir a velocidade. Caso chova, o trabalho será suspenso. (Com informações da Arteris/Intervias)

