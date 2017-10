Prefeitura quer desapropriar área para novo distrito industrial

Ao menos cinco áreas em região próxima do Distrito Industrial V podem ser desapropriadas pela Prefeitura de Araras nas próximas semanas. Decreto publicado pelo...

Ao menos cinco áreas em região próxima do Distrito Industrial V podem ser desapropriadas pela Prefeitura de Araras nas próximas semanas. Decreto publicado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) declarou “de utilidade pública para fins de desapropriação, áreas de terra que menciona”.

No decreto o prefeito justifica que declarou de utilidade pública as áreas “para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial”. As glebas de terras, cujas matrículas constam no decreto, pertencem a Gino Rodolfo Bolognesi; Gino Bolognesi Participações Ltda.; Canonico Pontes Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda.; FMC Química do Brasil Ltda. e Gino Bolognesi Participações Ltda., e estão todas localizadas logo ao lado do Distrito Industrial V – que fica defronte a Via Anhanguera.

No decreto assinado pelo prefeito e pelos secretários de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda (Edson Luzetti); da Fazenda (José Luiz Corte) e de Assuntos Jurídicos (José Carlos Martini Junior) é citado que as áreas são destinadas para viabilizar a implantação de Distrito Industrial.

Conforme Tribuna apurou, a Prefeitura tem intensificado negociações com empresas para que se instalem em Araras, mas hoje dispõe de pouco espaço para ofertar que elas se instalem. Com a implantação de um novo distrito – que seria o Distrito Industrial VI – a Prefeitura teria um atrativo a mais para viabilizar a instalação de mais indústrias na cidade.

Na desapropriação das cinco áreas a Prefeitura estima que, havendo concordância quanto ao preço e a forma de pagamento, far-se-á a expropriação por acordo, uma vez satisfeitos os seguintes requisitos: que o preço não ultrapasse o valor do Laudo de Avaliação Administrativo; e que os proprietários ofereçam títulos de domínios com filiações vintenárias e certidões negativas de dívidas fiscais e quaisquer ônus, reais ou não, que recaiam sobre os imóveis.

Construção de distritos é promessa de campanha

Conforme Tribuna já havia divulgado, a construção de distritos industriais é uma das bandeiras levantadas pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) durante sua campanha ao cargo de prefeito.

“Eu quero ser o prefeito que vai, em quatro anos, construir em Araras, dois distritos industriais. Você vai dizer que é impossível. Não é impossível. Está aqui entre nós meu pai, que foi prefeito entre 1993 e 1996 e implantou os Distritos Industriais III e IV”, chegou a ponderar o atual prefeito em entrevista à Tribuna concedida em setembro do ano passado, em período de campanha.

O prefeito, ainda em campanha no ano de 2016, chegou a comentar que Araras registrava falta de locais para investimentos de grande porte via inciativa privada. “Tenho andado e conversado, e mesmo nesses momentos de dificuldade nacional, a grande reclamação do empresário de Araras é que não tem onde expandir”, questionou ele à época – justamente visando empresas de grande porte o prefeito teria já se adiantado para deixar preparada essa expansão dos distritos industriais.

Ainda no ano passado o prefeito explicou que o plano de governo de seu grupo político é criar um distrito industrial à margem da Via Anhanguera para as grandes e médias empresas. A área declarada de utilidade pública atende justamente esse ponto, ao se localizar muito próximo da rodovia.