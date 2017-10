Araras está entre 50 melhores cidades do Brasil para investir

Mesmo com a crise econômica, alguns municípios têm subido cada vez mais no ranking nacional das melhores cidades para se investir em negócios. Araras...

Mesmo com a crise econômica, alguns municípios têm subido cada vez mais no ranking nacional das melhores cidades para se investir em negócios. Araras é uma das cidades citadas e vem em franca acensão desde 2016 no ranking divulgado anualmente pela Revista Exame.

A cidade já vinha obtido resultados positivos, mas nunca havia chegado entre as 50 melhores do país. O ranking integra a edição da última semana da Revista Exame e foi elaborado por uma consultoria para traçar quais são os melhores municípios brasileiros para receberem investimentos em negócios. Desta vez Araras foi classificada como a 42ª melhor cidade do país para investimentos, com pontuação 10,09. Para se ter uma ideia do salto, no ano passado a cidade foi classificada como a 53ª melhor cidade do país para investimentos (com pontuação 8,29). Assim como em 2016, em 2017 Araras ficou à frente de municípios importantes, como Fortaleza (CE), e ainda ficou à frente de cidades da região até maiores, como Limeira (este ano na 74ª posição), São Carlos (61ª), Araraquara (59ª), mas ainda atrás de Piracicaba (38ª), por exemplo.

Desde 2014, a Urban Systems elabora, a pedido da Revista Exame, um ranking dos 100 municípios brasileiros que reúnem as condições mais favoráveis para a instalação de empresas. São considerados apenas os que têm mais de 100 mil habitantes. “Cidades em que a sociedade civil é provocada a pensar no futuro costumam ter bons indicadores sociais e ser bons locais para fazer negócio”, afirma Thomaz Assumpção, presidente da consultoria consultada pela Exame, em reportagem da última quinta-feira (5).

Segundo a Revista sugere, um importante passo para as cidades avançarem ainda mais é o que tem feito a capital paulista e maior cidade do Brasil, São Paulo. Em 2017 São Paulo passou a liderar o ranking. “Em 2008, os vereadores paulistanos foram pioneiros em aprovar uma lei que obriga os gestores públicos a demonstrar num programa de metas, logo no início de cada gestão, as prioridades para os quatro anos seguintes, os indicadores que atestarão se elas foram cumpridas e os recursos necessários para cada projeto. Na capital paulista, três prefeitos já passaram pelo sistema, que pressupõe demonstrar para a população de onde virá o dinheiro para cada novo investimento: Gilberto Kassab (PSD), Fernando Haddad (PT) e, agora, João Doria. O resultado disso é mais controle sobre as finanças públicas e menos risco de a prefeitura sofrer de má gestão fiscal.”, pondera a revista.

“Há outros municípios brasileiros seguindo o exemplo de planejamento. Mais de 50 cidades no país instituíram por lei programas de metas como os de São Paulo, obrigando cidadãos, vereadores e gestores públicos a pensar no futuro das cidades”, sugere a publicação, cobrando que as cidades tenham “planejamento de longo prazo”.

No levantamento da Urban Systems são checados 28 indicadores de desenvolvimento social, capital humano, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Avalia-se, por exemplo, o crescimento da população e quanto dessa população é economicamente ativa, percentual de famílias classe A, depósitos em poupança, PIB (Produto Interno Bruto) e outros. Na Saúde é avaliado número de leitos, convênios, despesas com Saúde. Já em Educação avalia-se percentual de trabalhadores com Curso Superior e outros. Avaliadores financeiros consideram o Índice Firjan de Gestão Fiscal e quantidade de agências bancárias. Até linhas rodoviárias e quantidade de internet banda larga são mensurados.

Quando se considera somente cidades paulistas, Araras está no ‘top 20’ do estado, perdendo cidades como Indaiatuba, São José dos Campos e outras. Porém, ao contrário de outros anos, a cidade está a frente de municípios maiores e com economia significativa, como Sorocaba, Americana, Araraquara, Limeira, São Carlos e Marília, por exemplo.

A publicação aborda especificamente o caso de São Paulo/SP, que desbancou Barueri (líder por dois anos consecutivos no ranking), explicando como a maior cidade do país tem conseguido melhorar suas finanças, por exemplo, ao longo dos últimos anos.

Araras no ranking de melhores cidades para investimentos

Ano Ranking estadual Ranking nacional 2015 24ª posição 63ª posição 2016 27ª posição 53ª posição 2017 16ª posição 42ª posição