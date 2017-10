Confira lista com os pontos de venda da zona azul

Primeiro dia da zona azul foi nesta segunda-feira e lista com todos os pontos comerciais para a compra dos tíquetes foi divulgada pela Secretaria...

Sessenta e seis estabelecimentos comerciais estão cadastrados para vender tíquetes para a zona azul, que voltou a operar nesta segunda-feira (2) no Centro. Os motoristas também podem comprar tíquetes para a área verde, que permite estacionar por até 4 horas na região do Hospital São Luiz.

A fiscalização é feita pela Guarda Municipal, que esteve presente no primeiro dia principalmente para tirar dúvidas dos motoristas. A lista completa com os 66 pontos comerciais pode ser conferida na página da Digipare (www.digipare.com.br), empresa que venceu o processo de licitação para o software que emite o tíquete.

A Digipare informa que na lista constam dois comércios que ainda aguardam autorização para a venda. Além dos comércios, o motorista também tem opção para comprar pelo aplicativo para celular. Basta baixar o app de graça que funciona tanto no sistema Android como no iOS. O aplicativo permite que o motorista recarregue saldo com uso de cartão de crédito.Outra possibilidade é a compra pelo telefone 0800-941-3444.

Em todos os casos, o motorista precisa informar corretamente a placa do veículo que vai utilizar a vaga. Caso a numeração seja informada de forma errada, caberá aplicação de multa. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, “caso o veículo estacionado tenha excedido ao tempo limite do tíquete adquirido, será afixada uma notificação para que o motorista efetue a regularização”.

Se em até 2 horas após a emissão da notificação o motorista não regularizar a situação, poderá ser multado de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Em caso de dúvidas nestes primeiros dias de cobrança, os motoristas podem procurar auxílio junto aos GCMs, que estarão capacitados para prestar orientações.

A taxa de regularização após notificação (desde que efetuada antes do prazo máximo de duas horas da mesma) será de R$ 10,00. Motocicletas estão isentas de pagamento, mas devem ser estacionadas nos bolsões específicos e não permanecer no mesmo local por mais de duas horas.

Portadores de credenciais de idoso ou deficiente também não pagam pelo estacionamento, desde que o cartão esteja na vigência e o veículo utilizando-se de vaga específica, sem exceder ao prazo máximo de permanência. As áreas de parada gratuita por até 15 minutos também continuam a existir. (Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura e empresa Digipare).

Tarifas

Zona azul

30 minutos R$ 0,50

1 hora R$ 1

2 horas R$ 1,50

Zona verde

30 minutos R$ 0,50

1 hora R$ 1

2 horas R$ 1,50

4 horas R$ 2,50

Fonte: Digipare/Prefeitura

Estabelecimentos credenciados para vender zona azul

Areatec Tecnologia

Rua: Coronel André Ulson Júnior, 250, Centro

RC Bolsa Linda

Rua: Júlio Mesquita, 404, Centro

Empório dos Mineiros

Rua Júlio Mesquita, 156, Centro

Botica Brasil

Rua Coronel Justiniano, 697, Centro

Lanchonete Degraus

Avenida Washington Luiz, 111, Centro

Piscina e Jardim

Rua Cesário Coimbra, 244, Centro

BR Parafusos

Praça 8 de Abril, 18, Centro

Polo Wear

Rua Tiradentes, 654, Centro

For You

Rua Júlio Mesquita, 583, Centro

Mania de Adesivos

Rua Cristóvão Colombo, 708, Centro

Bambinatta

Rua Benedita Nogueira, 655, Centro

Buono Sapore

Rua Tiradentes, 506, Centro

Casa Sônia Esportes

Rua Senador Lacerda Franco, 526, Centro

Beto Fotografias

Rua Tiradentes, 840, Centro

Multi-Tech

Rua Tiradentes, 778, Centro

Casa Sônia Calçados

Rua Marechal Deodoro, 795, Centro

Casa Sônia Fashion

Rua Tiradentes, 320, Centro

Loja Tókio

Rua Tiradentes, 406, Centro

Bazar Rosa

Praça Barão de Araras, 307, Centro

Mistik

Rua Nunes Machado, 568, Centro

Cantinho da Esfiha

Praça Barão de Araras, 135, Centro

Ótica Global

Rua Júlio Mesquita, 266, Centro

Óticas Ipanema

Rua Tiradentes, 279, Centro

Radium Seguros

Rua Nunes Machado, 178, Centro

Elite Flores

Rua Coronel Justiniano, 884, Centro

Mineira Boutique

Rua Santa Cruz, 540, Centro

Bemar Atacadão dos Doces

Rua José Bonifácio, 213, Centro

Luphone

Rua Albino Cardoso, 541, Centro

MR Descartáveis

Rua Visconde do Rio Branco, 600, Centro

Academia Solutions

Rua Visconde do Rio Branco, 436, Centro

Chiquinho Sorvetes

Praça Barão de Araras, 250, Centro

Sônia Carmo

Rua Nunes Machado, 697, Centro

Fechaduras Araras

Rua Nunes Machado, 764, Centro

Up Store

Rua Júlio Mesquita, 59, Centro

Márcia´s Modas

Rua Coronel André Ulson Júnior, 54, Centro

Papelaria do Estudante

Praça Doutor Narciso Gomes, 60, Centro

Bella Cortinas e Persianas

Rua Nunes Machado, 513, Centro

Master Comp Informática

Rua Barão de Arary, 891, Centro

Jô Fiori Gospel Center

Rua Silva Telles, 595, Centro

Claro

Rua Coronel Justiniano, 331, Centro

Secretaria e Livraria da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio

Rua Carlos Gomes, 668, Centro

Revistaria Feres

Rua Barão de Arary, Centro

Soares Automotiva

Rua Visconde do Rio Branco, 666, Centro

Divertida Brinquedos

Rua Senador Lacerda Franco, 462, Centro

Ella´s Moda e Decoração

Rua Visconde do Rio Branco, 518, Centro

Mimo Kids

Rua América, 500, Centro

Conserta Smart

Rua Coronel Justiniano, 213, Centro

Wizard

Rua Nunes Machado, 407, Centro

Uccle

Rua José Bonifácio, 660, Centro

Diarista Araras

Rua Júlio Mesquita, 938, Centro

Bella Vita

Rua Júlio Mesquita, 822, Centro

Júlio Mesquita Park

Rua Senador Lacerda Franco, Centro

Júlio Mesquita Park 2

Praça Barão de Araras, Centro

Potencial Financeira

Rua Tiradentes, 12, Centro

Livraria Eureka

Rua Coronel Justiniano, 808, Centro

Ótica Barreto

Rua Tiradentes, 240, Centro

Hustler Skate Shop

Rua Visconde do Rio Branco, 320, Centro

Muscle Inform Suplementos

Rua Júlio Mesquita, 668, Centro

Maria João

Rua Francisco Leite, 183, Centro

Padaria Mazon

Rua Cesário Coimbra, 190, Centro

Lathifa Boutique

Rua 7 de Setembro, 557, Centro

Exclusiva

Rua Visconde do Rio Branco, 83, Centro

Shock Visual

Rua Tiradentes, 584, Centro

Chocolates Brasil Cacau

Rua Tiradentes, 533, Centro

Aguardam autorização

L`Acqua Di Fiori

Rua Tiradentes, 489, Centro

Descanso Colchões

Rua Tiradentes, 151, Centro

Fonte: Digipare