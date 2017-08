VÍDEO 4 – Especial Comerciantes Tradicionais: Lauro Beretta

A Tribuna começou uma série de vídeos curtos com entrevistas com tradicionais comerciantes da cidade. Os vídeos serão publicados durante a semana de comemoração...

A Tribuna começou uma série de vídeos curtos com entrevistas com tradicionais comerciantes da cidade. Os vídeos serão publicados durante a semana de comemoração ao aniversário de fundação da cidade de Araras.

O primeiro vídeo foi do comerciante Walter Gambini, também colunista esportivo da Tribuna há mais de 50 anos. O segundo da Casa Orfali, tradicional loja de tecidos e o terceiro foi da Loja Santa Mônica, mais conhecida como a Loja da Belmira. Este é o quarto e com a famosa e carismática figura do senhor Lauro Beretta.

Cada vídeo conta um pouco da história e da origem de cada comércio visitado e o resultado será publicado em reportagem especial na edição impressa da próxima terça-feira (15) da Tribuna, feriado municipal de Nossa Senhora do Patrocínio.