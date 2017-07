Inscrições para apartamentos da CDHU acontecem em setembro

O agendamento e a inscrição para os interessados em comprar apartamentos populares que estão em construção na Avenida Luis Carlos Tunes (Via Novela), zona...

O agendamento e a inscrição para os interessados em comprar apartamentos populares que estão em construção na Avenida Luis Carlos Tunes (Via Novela), zona leste, estão previstos para setembro. A entrega das unidades começa em janeiro e termina em junho.

O cronograma foi divulgado pelo secretário municipal de Habitação, Ricardo Franco, que explica que serão dois dias para agendar o interesse pelos apartamentos e cinco dias para realizar a inscrição.

“O agendamento para os interessados em adquirir as unidades está marcado para os dias 4 e 5 de setembro no Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rügger. Nos dois dias, funcionários da Prefeitura e da CDHU estarão no local para atender e orientar os interessados”, explica Franco.

Franco salienta que não será necessário pegar fila durante a madrugada para ser atendido nos dois dias citados. “Vamos atender todos e não será preciso dormir em fila e na primeira etapa será preciso levar documentos pessoais para que ser realize o agendamento”, orienta.

Funcionários da Prefeitura e da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) estarão no Ginásio no dia do agendamento para orientar os interessados em comprar o apartamento. Na ocasião, todas as informações sobre os documentos necessários para a próxima fase, que é o processo de inscrição, serão informadas.

“Depois do agendamento acontece o período de inscrição de 11 a 15 de setembro e a CDHU vai avaliar a documentação dos interessados”, explica. As unidades serão destinadas para famílias com renda de um a 10 salários mínimos e outros requisitos precisam ser obedecidos, como tempo de residência em Araras e não ter imóvel registrado no nome.

126 apartamentos serão entregues em janeiro

A entrega dos 212 apartamentos será feita em duas etapas e Ricardo Franco informa que 126 serão entregues em janeiro e, os demais, apenas em junho. A obra começou em 1º de julho de 2014 e estava prevista para ser entregue em 18 meses, ou seja, janeiro de 2016 – conforme consta na placa da obra que existe no local.

Porém, atrasos postergaram a entrega e a construção persiste até hoje. No ano passado, uma nova data foi estimada pela CDHU para Tribuna – sendo novembro de 2016 – mas a nova data foi confirmada neste ano.

Em reportagem publicada em abril deste ano, a CDHU explicou que a construtora CDM, escolhida por meio de licitação, passou por dificuldades financeiras e operacionais, que prejudicaram o ritmo da construção das moradias.

Cronograma da entrega dos apartamentos da CDHU

Agendamento: dias 4 a 5 de setembro no Ginásio de Esporte Nelson Rügger

Inscrição: 11 a 15 de setembro

Número de apartamentos: 212

Entregas: 126 em janeiro e 86 em junho de 2018

FONTE: Secretaria Municipal de Habitação