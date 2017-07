Consumidor sentirá alta dos combustíveis nos mercados

O consumidor deve sentir a alta do reajuste dos combustíveis nos supermercados, prevê o economista Fernando da Silva Pereira, professor do Núcleo de Negócios...

O consumidor deve sentir a alta do reajuste dos combustíveis nos supermercados, prevê o economista Fernando da Silva Pereira, professor do Núcleo de Negócios e do curso de Ciências Econômicas da FHO/Uniararas (Fundação Hermínio Ometto). O aumento foi repassado para os postos na última sexta-feira (21) e entidades ligadas ao setor preparam manifestações.

Pereira, que também é delegado do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia), aponta que o efeito no preço de alguns produtos da cesta básica é o fato dos combustíveis afetarem toda a cadeia produtiva. “Eles são um dos principais componentes dos custos ligados aos fretes e também a todo tipo de deslocamento ligado às relações comerciais”, explica.

O aumento afeta devido à necessidade do deslocamento da produção do campo para a cidade e será esta a principal justificativa para o aumento dos alimentos. “As altas serão vistas em alimentos perecíveis, como os hortifrutigranjeiros, além de produtos derivados do leite em até 30 dias”, disse.

De acordo com Pereira, a alta dos impostos anunciada pelo governo Michel Temer (PMDB) para os combustíveis tem explicação. “A demanda por combustíveis é vista como bastante inelástica, ou seja, as pessoas não conseguem substituir ou diminuir muito de seu consumo ao longo do tempo. Por isso, se veem obrigadas a pagar mais pelo uso deste bem”, detalha.

Outro fator é o tamanho continental do Brasil e o volume consumido dos combustíveis, considerado alto. “Existe maior dificuldade de sonegação ligada à tributação deste produto. Por esses motivos, acaba sendo visto como uma ótima fonte arrecadatória para o Governo Federal. Espera-se que esse aumento do PIS/COFINS sobre a gasolina, o diesel e o etanol, gerem um ganho de R$ 10,4 bilhões na arrecadação federal que servirá exclusivamente para cobrir parte do orçamento deficitário do governo neste ano”, explica Pereira.

O economista cita que o aumento foi considerado elevado e argumento semelhante é apontado por diversos setores da cadeia produtiva. “Foi um aumento com um percentual muito elevado nas alíquotas de PIS/COFINS e esse aumento, segundo o Governo Federal, deverá elevar em torno de 7% o preço final dos combustíveis para os consumidores, o que não é pouco. Porém, infelizmente, essa alta já era esperada, a partir do momento em que o governo se vê com a necessidade de cobrir o seu déficit orçamentário até o final do ano e não tem conseguido realizar as Reformas Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias no ritmo ou na forma que ele esperava”, salienta.

Por fim, Pereira cita a falta de eficiência do governo Temer para reduzir o gasto público. “O que entristece e gera indignação neste momento, na minha opinião, é que foram tímidos os esforços até aqui por parte do atual Governo Federal na melhoria da eficiência do Estado e na consequente redução do gasto público com custeio, o que infelizmente afeta e afetará negativamente o desenvolvimento da produtividade da nossa economia e,consequentemente, o potencial de crescimento do nosso país”, finaliza.

Gasolina e etanol estão até R$ 0,40 mais caros

Horas depois do anúncio do ministro Henrique Meirelles na última quinta-feira (20), os preços da gasolina e do etanol foram reajustados em R$ 0,40 – e até mais – dependendo de alguns postos. Com medo do impacto no bolso, alguns postos registraram aumento da procura na manhã da última sexta-feira (21).

Porém, a partir do meio dia o preço do litro da gasolina vendido a média de R$ 3,139 nas bombas passou para até R$ 3,039 em alguns postos. Com o etanol não foi diferente e o litro que podia ser encontrado por até R$ 1,089 subiu para R$ 2,019.

Como protesto, donos de postos pretendem colocar faixas pretas nas bombas nas próximas semanas em todo o Brasil, mas a data ainda não foi definida. A estratégia foi acertada em encontro em Vitória, Estado do Espírito Santo.

O efeito nos preços para o consumidor será medido a partir da próxima semana, quando a ANP (Agência Nacional do Petróleo) divulgar o primeiro balanço de preços depois do aumento. Até o dia 22 de julho, o preço médio do litro da gasolina em Araras era de R$ 3,139 e o do etanol R$ 1,985.

Em nota divulgada para imprensa, a Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar) lamenta a atitude da equipe econômica do governo Temer, apesar de entender a necessidade para cumprir a meta fiscal. “Infelizmente, o que se constata nessa decisão do governo é que não há qualquer traço de política pública para viabilizar o consumo de combustíveis renováveis. Se houvesse, o etanol teria ficado fora desse aumento de tributos”, inicia o comunicado.

A entidade recorda que m 2017, a elevação da alíquota de PIS/COFINs da gasolina foi de R$ 0,30 o litro, enquanto o aumento para o etanol hidratado foi de R$ 0,32. A comparação evidencia a perda de competitividade do etanol hidratado em relação a gasolina, que as recentes alterações de tributos que afetaram o etanol.

“A Unica lamenta essa estratégia de aumento da arrecadação que, novamente, afeta negativamente o setor Sucroenergético. Depois de amargar seis anos de controle e preços da gasolina e de desoneração tributária desse combustível em relação ao etanol hidratado, o setor é induzido a pagar novamente a conta seja porque sofreu aumento de carga tributária e redução de competitividade, e também pelo aumento de custos que irá sofrer com o aumento no custo do diesel. Perdemos uma excelente oportunidade de resgatar uma política pública de caráter ambiental”, finaliza.