Arraial na Praça: Lucro de entidades é quase o dobro que ano anterior As entidades assistenciais receberam nesta sexta-feira (30), o lucro obtido com...

As entidades assistenciais receberam nesta sexta-feira (30), o lucro obtido com o Arraial na Praça realizado pela Prefeitura na Praça Barão de Araras. Cada entidade recebeu o total de R$ 7.585,50 repassados pelo Fuss (Fundo Social de Solidariedade). O valor corresponde ao lucro obtido com a venda de comidas e bebidas típicas nas barracas montadas na festa. O valor é quase o dobro do valor recebido em 2016, quando cada entidade lucrou R$ 4.649,14.

A entrega foi feita para os representantes das instituições no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita. Segundo balanço apresentado pelo Fuss a, a receita bruta da venda de produtos foi de R$ 282.084,35 e as despesas somaram R$ 130.374,50. Com isso, a receita líquida foi de R$ 151.709,85, que foi dividida entre as 20 entidades e clubes de serviço.

Na edição da festa do ano passado, segundo o Fuss, o lucro do Arraial na Praça, realizado de 16 a 18 de junho, teve receita bruta de R$ 220.985,00. As despesas ficaram em R$ 109.405,61, gerando receita líquida de R$ 111.579,39. Com isso, as 24 entidades participantes receberam lucro de R$ 4.649,14.

Um dos motivos que impulsionou o crescimento nas vendas deste ano foi a inovação de passar a aceitar a compra com cartão de crédito e débito, benefício que até então não era disponibilizado. As vendas com cartão resultaram na expressiva movimentação de R$ 8.928,01.

Segundo dados do Fundo divulgados, a festa vem tendo um crescimento de receita e repasses às entidades a cada ano. Em 2010, quando a festa começou o lucro repassado para as entidades foi de R$ 3.070,00 chegando até os atuais R$ 4.649,14. (veja tabela)

A festa contou com um público de 40 mil pessoas e contaram com shows musicais de artistas, como Lucas e Luan e Roberto e Meirinho.(RP)

Lucro das entidades no Arraial na Praça

Ano e Valor

2010 R$ 3.070,00

2011 R$ 3.180,00

2012 R$ 3.044,07

2013 R$ 3.080,40

2014 R$ 3.007,68

2015 R$ 4.000, 00

2016 R$ 4.649,14

2017 R$ 7.585,50