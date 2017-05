Pedrinho propõe à Câmara nova lei para desenvolvimento da economia local

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) enviou à Câmara, na última semana, projeto de lei que visa substituir o Prodeia (Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado...

Compartilhe em suas redes sociais!

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) enviou à Câmara, na última semana, projeto de lei que visa substituir o Prodeia (Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado de Araras) por um novo programa, com viés similar. Diversas normas do Prodeia seriam mantidas, mas ainda assim algumas alterações importantes no programa de incentivo seriam adotadas.

Na justificativa para a elaboração do projeto, o prefeito alega que a propositura legislativa tem a finalidade de atualizar a legislação existente sobre a matéria. “A atualização faz-se indispensável para que haja ações efetivas para o fomento de investimentos no Município”, alega Pedrinho, sem detalhar as mudanças na justificativa.

Uma das mudanças é do nome do programa. O hoje denominado Prodeia (Programa de Desenvolvimento Econômico Integrado de Araras) passaria a se chamar Profima (Programa de Fomento de Investimentos do Município de Araras), o que pouco altera para o projeto, em si.

O Profima tem praticamente o mesmo objetivo do Prodeia: “promover o Desenvolvimento Integrado Econômico do Município, por meio de ações e diretrizes que ajudem a desenvolver os empreendimentos já existentes e promovam a atração e a implementação de negócios empresariais de interesse municipal, captados junto a iniciativa privada e/ou órgãos do governo, inclusive estrangeiros”.

Na nova norma há uma novidade: uma cláusula que refuta a atração a empresas poluidoras. “Em nenhuma hipótese serão habilitadas empresas que causem danos ao meio ambiente ou coloquem em risco a saúde da população, inclusive as poluentes, independente dos níveis de segurança da operação”, estima a nova lei.

Uma das mudanças importantes impacta diretamente no Conselho Deliberativo. Os membros do Conselho Deliberativo do Prodeia eram nomeados para um mandato de uma ano, permitida a recondução ou a sua destituição por Portaria do Chefe do Executivo Municipal. Agora o mandato muda para dois anos, com as demais regras equivalentes.

Esse Conselho agora seria constituído por sete membros indicados pelo prefeito; na lei antiga eram nove membros. Continuam indicados três representantes do Chefe do Executivo Municipal, sendo estes o Presidente, o Vice Presidente e o Secretário; e um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; um da Secretaria de Obras; um da Secretaria de Governo; e um do setor de Assuntos Jurídicos. O Saema e a Secretarias da Fazenda perderam vagas no conselho.

Uma novidade da nova norma é a criação do Conselho de Representação, num caráter mais simbólico. O novo Conselho será composto por até 11 membros, sendo um deles nomeado como Presidente. Os membros do Conselho de Representação serão nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal para um mandato de dois anos.

Profima traz algumas novidades em relação ao Prodeia

O novo programa de atração de investimentos de Araras traz algumas alterações importantes em normas que impactam o dia a dia de empresas, principalmente em relação a incentivos. A lei anterior previa possibilidade de isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), além da redução de outros tributos. A nova norma prevê até possibilidade, caso não haja isenção de IPTU, de redução de sua alíquota às empresas, por até 10 anos. A Lei do Prodeia previa as isenções seguindo critérios detalhados em uma tabela dentro da própria norma. Dessa vez essa tabela foi retirada, o que deixa a decisão sobre incentivos a cada empresa mais ‘aberta’ à decisão do Conselho Deliberativo, já que não estão elencados detalhadamente critérios a serem utilizados.

Antes a lei previa que o período de gozo dos incentivos fiscais dependia da soma dos pontos obtidos e obedeceria a tabelas que definiam tempo de incentivo considerando se as indústrias já existentes e se se transferiram para os centros industriais; valor do investimento; número de empregados; faturamento médio anual previsto para o segundo ano; proveniência da matéria-prima; e até a destinação final do produto. Esses critérios até são considerados na nova norma, mas eles eram mais bem definidos para a isenção de impostos – agora eles contribuem, mas não há uma relação exata entre a isenção de impostos e tais medidas.

Para as pessoas físicas que atualmente possuem imóveis nos distritos industriais, estas serão obrigadas, de acordo com a lei, a constituir pessoa jurídica e transferir os imóveis para estas mediante anuência do Conselho Deliberativo no prazo de seis meses, a contar da entrada em vigência da nova lei.

Para as empresas que atualmente contam com incentivos fiscais fixados com base na Lei 1.787/87, o Prodeia, nada muda. Elas continuarão seguindo esta norma até o término do prazo fixado.

Caso a lei seja aprovada, será revogada automaticamente a Lei 1.787/87 e suas alterações – ou seja, a Lei do Prodeia. Para que seja colocada em prática, ela precisa da aprovação da Câmara e depois ainda ser sancionada pelo prefeito e publicada.