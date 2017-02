Caixa diz que limite de pagamentos em lotéricas é para segurança do usuário

São constantes as reclamações de consumidores, principalmente durante as greves bancárias, do baixo limite de valor para transações em lotéricas. No entanto, a...

São constantes as reclamações de consumidores, principalmente durante as greves bancárias, do baixo limite de valor para transações em lotéricas. No entanto, a Caixa Econômica Federal, responsável por definir os valores, diz que a medida visa a segurança do usuário e das empresas correspondentes bancárias.

As lotéricas recebem boletos até a data do vencimento, com valor máximo de R$ 1,3 mil quando as contas são da própria Caixa, e de até R$ 700 quando são de outros bancos. Para os demais convênios e contas de consumo (Prefeitura, energia, telefone, FGTS, GPS, entre outras) o limite é R$ 1 mil por dia.

Estes valores, segundo a Caixa, podem parecer baixos e até não agradar muito os usuários, mas os limites são definidos de acordo com os critérios de segurança do banco. “Os limites são estrategicamente definidos com foco no que é mais viável (inclusive do ponto de vista da segurança) para todas as partes envolvidas, já que grande parte dos pagamentos pode ser feita por meios digitais, como débito automático, internet banking e aplicativo para celular, por exemplo. Eles proporcionam maior comodidade e segurança aos usuários, com ganho expressivo de tempo, além de serem bastante democráticos, pois atualmente os smatphones são utilizados por grande parcela da população”, explicou em nota, a assessoria de imprensa da Caixa.

As lotéricas também recebem faturas de cartão de crédito no valor de até R$ 2 mil em dinheiro ou R$ 1 mil em cheque (se o convênio permitir); prestação de habitação de até R$ 2 mil em dinheiro ou cheque; contribuição sindical em dinheiro até R$ 2 mil.

Já para saques os valores limites são de: conta corrente e poupança com cartão magnético e identidade, limitado a três transações por dia de R$ 5 a R$ 1.500,00; programas de benefícios sociais e Bolsa Família – todo o valor disponível, com Cartão do Cidadão ou cartão do benefício; INSS – todo o valor disponível, com cartão magnético para os beneficiários que são pagos na Caixa; Seguro-Desemprego e PIS – todo o valor disponível, com Cartão do Cidadão e FGTS de até R$ 1.500,00 com Cartão do Cidadão.

Ainda de acordo com a Caixa, entretanto, a instituição está reavaliando a alteração de alguns limites de pagamentos, mas não foram divulgados detalhes. “Alguns limites estão sendo revistos pela Caixa, com implantação prevista para breve. Mais informações deverão ser divulgadas em breve”, finalizou a nota.

As lotéricas também recebem taxas de serviços do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), tais como: IPVA, DPVAT, transferência, 2ª via de documentos, licenciamento, 2ª via de licenciamento, multas, débitos pendentes e vende créditos para celulares.