3ª faixa para veículos será construída em cruzamento da Câmara Municipal

Uma terceira faixa para veículos será construída onde hoje está a seringueira no cruzamento da Câmara Municipal. A obra está prevista para começar na próxima semana, mas parte do canteiro central será mantido para plantio de nova muda de espécie nativa.

A derrubada da seringueira, que tem mais de 50 anos, começou no último sábado (30) e funcionários da Prefeitura contaram com ajuda do Corpo de Bombeiros. Devido ao grande porte, será feita em duas fases: a primeira foi o corte dos galhos (sábado) e, agora, a retirada do tronco e das raízes.

Conforme informado pelo DMA (Departamento de Meio Ambiente), a árvore estava condenada pela presença de pragas e oferecia riscos para pedestres e motoristas que passam pelo local. Um laudo técnico confirmou a situação, feito depois da queda de um grande galho em agosto do ano passado.

Sem a árvore, a Secretaria Municipal de Planejamento promete remodelar o cruzamento, considerado um dos mais críticos da cidade e com alto índice de acidentes. Paulo Bertolini, secretário de Planejamento, disse que o projeto consiste na implantaçao da terceira faixa na Avenida Zurita, no sentido Belvedere/Centro.

“Os motoristas terão duas faixas para seguir no sentido Centro, hoje há apenas uma, e a terceira será apenas para conversão à esquerd e que permite acesso para a Avenida Dona Renata”, explica Bertolini.

Do outro lado (sentido Centro/Belvedere) continua configuração atual, com duas faixas para rolamento. Além da terceira faixa, três lombofaixas – que são faixas para pedestres elevadas – serão implantas. Uma ficará na Avenida Zurita, outra na Dona Renata (altura da Macfer Materiais para Construção) e outra na Avenida Padre Atílio.

Muda nativa será plantada no lugar da seringueira

Além da terceira faixa, o cruzamento contará com um canteiro central onde será plantada uma muda de espécie nativa brasileira. Durante a semana, a Prefeitura criou uma enquete em seu site ( www.araras.sp.gov.br ) para o munícipe escolher qual muda deve ser plantada.

São quatro opções: pau mulato, ipê amarelo cascudo, ipê branco, manacá da serra e árvore do imperador. Além dessa muda, outras 25 serão plantadas em diversos pontos da cidade, conforme já explicou a diretora do Meio Ambiente, Raquel Metzner. O plantio obedece a legislação ambiental, que prevê a compensação com a derrubada de árvores.