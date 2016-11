16 times na A-1 O Campeonato Paulista da Série A-1 do próximo ano será novamente dividido em quatro grupos, mas desta vez com apenas...

16 times na A-1

O Campeonato Paulista da Série A-1 do próximo ano será novamente dividido em quatro grupos, mas desta vez com apenas 16 times, ao contrário de anos anteriores, quanto somavam 20 participantes. A Federação Paulista de Futebol sorteou na terça-feira (1) os grupos, e o Santos, atual campeão, caiu no “grupo da morte”, junto com o vice-campeão Audax, mais Ponte Preta e Mirassol.

Grupos do Paulistão

O regulamento se mantém o mesmo, ou seja, as equipes jogarão contra os times dos outros grupos, e os dois melhores de cada chave se classificam para as quartas-de-final, enfrentando o outro classificado do próprio grupo. O sorteio definiu os seguintes grupos – Grupo A: Corinthians, São Bernardo, Ituano e Botafogo; Grupo B: São Paulo, Red Bull Brasil, Linense e Ferroviária; Grupo C: Palmeiras, São Bento, Novorizontino e Santo André; Grupo D: Santos, Audax, Ponte Preta e Mirassol.

Menos datas

A diminuição do número de participantes (de 20 para 16) foi para diminuir a quantidade de jogos, em virtude da escassez de datas na temporada. Serão apenas 12 rodadas na fase inicial, além dos dois jogos das quartas, dois das semifinais e outros dois jogos das finais. Ao todo o Paulistão será disputado em 18 rodadas, previsto para começar dia 29 de janeiro, com término em 7 de maio. Os dois piores serão rebaixados.

Troféu do Interior

A FPF confirmou a volta do Troféu do Interior, e o vencedor ainda ganhará uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Vão participar do torneio 6 clubes, ou seja, os eliminados na 1ª fase, com exceção dos dois rebaixados. O formato do Troféu do Interior ainda será definido pela Federação.