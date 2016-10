Café ajuda na alta das exportações; números até setembro já superaram o total de 2015

Números divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontam que Araras deve retomar o crescimento nas exportações em 2016, mesmo sendo ano...

Números divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontam que Araras deve retomar o crescimento nas exportações em 2016, mesmo sendo ano de crise. Desde abril as exportações de Araras vêm registrando crescimento vertiginoso, enquanto nos últimos anos o cenário era de recuo constante nesse quesito.

Graças ao crescimento da exportação de café, tudo que foi exportado em 2015, em milhões de dólares, já foi superado em 2016, mesmo considerando o período desse ano de janeiro a setembro. O saldo da balança comercial da cidade está nesse ano em US$ 119 milhões (119 milhões de dólares). Até agora a cidade importou US$ 25 milhões, mas exportou US$ 144 milhões em produtos.

Se em abril tudo que a cidade exportou chegou à soma de US$ 9,8 milhões (melhor valor de exportação na comparação entre os quatro primeiros meses do ano), a partir de maio as exportações se aceleraram. Em maio as exportações chegaram a US$ 12 milhões; em junho passaram dos US$ 15 mi; em julho o valor chegou a US$ 24; em agosto as exportações registraram a soma de US$ 28 milhões e em setembro Araras exportou mais de US$ 30 milhões.

Os números são significativos, já que o melhor mês para as exportações de Araras em 2015 foi agosto, quando a cidade registrou em exportações US$ 16 milhões – praticamente metade do que foi exportado em setembro desse ano.

Há praticamente quatro meses Tribuna divulgou que os números deixavam claro que com o agravamento da crise internacional e o forte recuo das exportações de café (produzido na cidade, majoritariamente pela multinacional Nestlé). Naquele período houve grande retração no quadro do comércio internacional de produtos produzidos em Araras (nos últimos cinco anos), conforme dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

De fato os números mostram recuo volumoso nas exportações no intervalo entre os anos de 2013 e 2015. Em 2013 o café chegou a render cerca de US$ 200 milhões na balança comercial quando se considera somente Araras, enquanto em 2014 o mesmo produto rendeu pouco mais de US$ 104 milhões. Já em 2015 o volume foi bem menor, beirando a casa dos US$ 12 milhões, um recuo de 94% em apenas três anos.

Enquanto de janeiro a setembro de 2015 o café representou US$ 9 milhões em exportações na balança ararense, no mesmo período de 2016 o mesmo produto chega perto dos US$ 50 milhões. No ano passado o café representou menos de 12% do que foi exportado na cidade, enquanto nesse ano o mesmo produto representa quase metade do que é exportado.

Com a retração na exportação do café em 2015 e no início de 2016, o produto que passou a ser o grande responsável pelo volume de exportações na cidade nos meses iniciais do ano se enquadrava na categoria de “sumos de frutas não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes”. Nesse caso, são os sucos de laranja, produzidos na cidade pela Sucorrico e pela Citrosuco. Agora o café retomou a ponta.

Mas assim como o café, os sucos também tiveram forte crescimento nas exportações. De janeiro a setembro já são US$ 40 milhões em suco exportado; no mesmo período do ano passado eram US$ 33 milhões até setembro.

As exportações de açúcares de cana e sacarose também registraram números animadores. No ano passado, nos nove primeiros meses o setor exportou US$ 16 milhões; para o mesmo período de 2016 já são US$ 24 milhões.

Números ainda são tímidos perto de 2011

As exportações de Araras foram recorde no ano de 2011, quando o volume de exportações de produtos ararenses era muito próximo dos US$ 300 milhões.

Já a partir de 2012 quedas sucessivas foram registrados na quantidade de exportações. Em 2012 foram US$ 278 milhões; em 2013 o valor caiu para US$ 270 milhões e em 2014 o valor ficou menor que US$ 200 milhões.

Já no ano passado a cidade exportou apenas US$ 108 milhões, o pior desempenho dos últimos dez anos para Araras no quesito. Em 2016, contudo, a cidade já exportou US$ 145 milhões apenas em nove meses, dando perspectiva que haja uma recuperação e as exportações ao menos retornem ao patamar de 2014. Caso as exportações se mantenham no ritmo dos três últimos meses, as exportações podem chegar perto dos US$ 200 milhões.

O principal produto, responsável pelas variações continua sendo o café produzido pela multinacional Nestlé. Os valores em dólares mostram recuo volumoso nas exportações no intervalo entre os anos de 2013 e 2015 da Nestlé. Em 2013 o café, majoritariamente produzido pela Nestlé em Araras, chegou a render cerca de US$ 200 milhões na balança comercial quando se considera somente Araras, enquanto em 2014 o mesmo produto rendeu pouco mais de US$ 104 milhões.

Já em 2015 o volume foi bem menor, beirando a casa dos US$ 12 milhões, um recuo de 94% em apenas três anos. Nesse ano o crescimento foi vertiginoso, e o café já teve exportações na casa dos US$ 50 milhões, quatro vezes mais que a soma do ano passado inteiro.

Com isso a Nestlé, que chegou a cair da primeira a terceira exportadora da cidade, retomou nesse ano o posto de maior exportadora de Araras.

Empresa garante que exportação se mantém estável há três anos

A Nestlé informou, por meio de nota, que as exportações têm se mantido no mesmo ritmo. “A Nestlé Brasil informa que a exportação de café solúvel tem se mantido estável nos três últimos anos. Esclarece também que a unidade localizada na cidade de Araras tem conservado o ritmo planejado de produção para atender ao mercado interno e externo. Até 2018, o site fabril – onde está presente desde a chegada da empresa ao Brasil, há 95 anos – receberá investimento de R$ 161 milhões para se tornar em um centro de excelência na produção de café solúvel”, reforçou, nos mesmos moldes da nota enviada à Tribuna em julho deste ano. “As melhorias previstas também estão direcionadas a consolidar a unidade como exportadora da marca a partir do aumento de eficiência, da alta produtividade e, portanto, oferecendo o melhor custo mundial de produção”, finaliza a multinacional.

Exportações de Araras

Ano Exportações (em US$) 2000 57.451.598 2001 61.358.969 2002 53.515.774 2003 65.718.786 2004 101.387.778 2005 130.860.260 2006 185.003.751 2007 254.777.064 2008 265.682.838 2009 225.200.266 2010 289.224.086 2011 296.266.482 2012 278.086.263 2013 271.112.902 2014 196.436.930 2015 108.537.504 2016* 144.967.564

*Até o mês de setembro

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior