Comemorou?

Nomes fortes de grupos que concorreram na eleição para prefeito deste ano teriam comemorado uma “bobeira” supostamente cometida pelo grupo de Pedrinho Eliseu (PSDB), que teria perdido prazo para recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo constava no sistema da Justiça Eleitoral, na sexta-feira da semana passada, após a derrota de Pedrinho no TRE, a situação dele constava como “decisão transitada em julgado”. Isso só ocorre quando não há mais possibilidade de alguém recorrer, ou em caso de derrota que a parte interessada desiste de recorrer. Praticamente uma hora depois de constar essa informação, o sistema da Justiça Eleitoral foi corrigido e acrescentou que foi “cancelado o registro de trânsito em julgado”. Minutos depois já constava a informação do recurso interposto pelo grupo de Pedrinho. Mesmo assim há quem diga que, durante os minutos em que o sistema da Justiça informou, erroneamente, que Pedrinho havia perdido os prazos, houve um princípio de comemoração de alguns oponentes, mesmo tendo durado pouco tempo.

Na sala de aula

A implantação da Faculdade de Medicina em Araras sempre foi a “menina dos olhos” do prefeito Nelson Brambilla (PT), e já mereceu observações desta coluna. O prefeito sempre tem se envolvido pessoalmente na questão – prefere centralizar nele a questão a passar a alguém os debates sobre o caso. A novidade do caso é que Brambilla teria participado até de um informal jantar na noite de terça-feira (18) com envolvidos no assunto e diretores da São Leopoldo Mandic. Circula nos bastidores a informação que Brambilla teria sido convidado até para coordenar algumas etapas da implantação de medicina em Araras, após sair do cargo de prefeito. Há alguns meses essa coluna informou que Brambilla também mostrou interesse em obter os títulos necessários para se tornar docente universitário em sua área, e até divulgou que estava fazendo o curso de preceptorista médico, tendo como função conduzir e supervisionar o desenvolvimento dos médicos residentes nas especialidades de um hospital.

Longa parceria

Surpreendeu o anúncio feito pela Prefeitura na tarde da última quarta-feira (19) de que a São Leopoldo Mandic decidiu oferecer seu curso de medicina no prédio da Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson). A própria São Leopoldo chegou a informar à Tribuna que estaria firmando parceria com proprietários de prédio localizado ao lado do Hospital da Unimed, no Jardim das Flores, onde hoje funciona do CDB (Centro de Diagnósticos Brasil). Quem esteve no prédio do Jardim das Flores garante que o local é amplo, bonito, e tem estrutura excelente, mas a proximidade da Unar com a via Anhanguera teria atraído mais os dirigentes da São Leopoldo, que viram aí a possibilidade de trazer mais alunos de fora da cidade, com acesso facilitado. Até por isso, a informação – não confirmada nem pela Unar, nem pela São Leopoldo – é que ambas teriam assinado contrato de aluguel por 20 anos. Durante as duas décadas, a São Leopoldo e a Unar permaneceriam relativamente independentes, com possibilidade de abertura de mais cursos na área de saúde, além da medicina. A Mandic vai alugar o imóvel da Unar chamado de “campus 2”. O prédio principal permanece com atividades da Unar.

Portal ou assessoria?

Apesar das críticas feitas em editorial pela Tribuna intitulado “Poder público mantém cultura do sigilo”, a Prefeitura se esforçou e respondeu “aos 45 do segundo tempo” alguns dos dados sobre investimentos do governo federal realizados na cidade nos últimos anos. Detalhe: o pedido foi feito há quase seis meses. Por isso, a reportagem recorreu ao Portal da Transparência, que tem prazo legal de 20 dias – prorrogáveis por mais 10 dias. O prefeito Nelson Brambilla também reforça que há dificuldade em se atender todas as solicitações de informações feitas pela imprensa. O problema aparente é que a própria assessoria de imprensa da Prefeitura parece enfrentar resistência interna para obter as respostas junto a alguns setores. Mas este é, obviamente, um problema interno a ser resolvido pela administração, cabendo à Prefeitura informar, sempre que possível, seus cidadãos e a imprensa – e resolver essas pendências internas.

Bola fora

O vereador Breno Cortella (PDT) publicou em sua página do Facebook, na manhã de quarta-feira (19), que tinha “uma boa notícia para a Segurança Pública e para as Mulheres”. Informou que a delegada Nilce Segalla teria assumido a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araras. “A DDM volta a ter uma titular”, postou ele na rede social, ligando essa vinda a uma representação que ele fez ao Ministério Público, que confirmou a falta de delegados, escrivães e investigadores. “Isso deu origem a um inquérito civil contra o Governo do Estado de São Paulo. Um dos pontos principais foi a nomeação de uma delegada para a DDM”, disse ele. Horas depois, contudo, Breno precisou se corrigir com uma atualização: “novas informações dão conta de que vinda da delegada ainda não seria definitiva. Ela estaria cobrindo férias de outro delegado de Araras. Triste. Espero que possamos permanecer com a nova Delegada de forma permanente”, informou o edil.

Expectativa geral

A indefinição sobre o novo prefeito de Araras tem feito com que grupos políticos continuem tentando se movimentar. Há quem faça questão de reforçar que Araras terá nova eleição, e que haveria até “costuras” para união de alguns nomes. Ninguém confirma nada, mas Bonezinho Corrochel (PP), por exemplo, estaria ventilado como pretenso vice para reforçar a chapa de algum grupo. Já Breno Cortella (PDT) não estaria disposto a entrar numa nova disputa. O grupo de Paulinho Nascimento (PSD), contudo, estaria trabalhando com a hipótese de que ele deveria assumir como novo prefeito, se Pedrinho for derrotado no TSE em Brasília. Já Pedrinho Eliseu (PSDB) teria tamanha convicção de que vai sair vitorioso em Brasília que não estaria nem disposto a iniciar diálogos por uma nova eleição.

Esteja preso!

O ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB) foi preso nesta quarta-feira (19), em Brasília. A prisão dele – que tomou conta do noticiário brasileiro e repercutiu mundialmente – é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. A decisão foi do já famoso juiz Sérgio Moro, no processo em que Cunha é acusado de receber propina de contrato de exploração de Petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar dinheiro. Cunha já foi levado a Curitiba, onde deve permanecer preso. Em seu despacho Moro diz que o poder de Cunha para obstruir a Lava Jato “não se esvaziou”. O juiz chegou a autorizar a Polícia Federal a entrar na casa de Cunha no Rio de Janeiro, para prendê-lo.

TORPEDO

“Nós estamos buscando diálogo amplo. Queremos, claro, contar com docentes daqui, sempre dentro da premissa de oferecer ao estudante de medicina uma formação que priorize o atendimento humanizado aos pacientes. Fazemos absoluta questão disso, praticamos esse ensino com foco na humanização em Campinas e buscamos essa qualidade nos nossos docentes. Temos até mesmo alguns termos de compromisso assinados por alguns profissionais médicos de Araras e esperamos contar com muito mais, em breve”.

De José Luiz Cintra Junqueira, diretor geral da Faculdade São Leopoldo Mandic, confirmando a intenção da instituição em contratar profissionais de Araras para compor o corpo docente do curso de medicina a ser implantado na cidade