37ª Feira das Nações terá mais um fim de semana

Pela primeira vez em muitos anos, a tradicional Feira das Nações terá mais um fim de semana. A festa, que deveria se encerrar no último domingo, dia 1º de outubro, vai acontecer novamente na sexta-feira (6) e sábado (7). Só não vai funcionar no domingo (8).

Segundo os organizadores, as chuvas fortes acabaram atrapalhando e impedindo que o público fosse ao Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto, onde aconteceu o evento. O final de semana teve público abaixo do esperado.

A Feira das Nações é promovida pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e depende do lucro arrecadado durante o evento para manter boa parte dos custos de funcionamento da unidade local. Com as chuvas e quedas de energia ocorridos no segundo fim de semana (29 e 30 de setembro e 1º de outubro) da festa, principalmente, nas noites de sexta-feira e sábado em virtude da queda no movimento, o lucro acabou sendo comprometido. Os organizadores da feira então solicitaram a Prefeitura, que concede o espaço para o evento, para prorrogarem a festa.

Além de não abrir no domingo, outra alteração da feira em relação aos finais de semana anteriores, será o não funcionamento da barraca italiana, que acabou tendo um movimento satisfatório no domingo.

A feira será no mesmo horário, às 19h e trará as barracas para degustação da culinária: Argentina, Ibérica, Suíça, Boteko Brasil, além da Sonho e Kaipifrutas. A entrada será R$ 5,00 por pessoa e e estacionamento gratuito. Cada barraca tem seus pratos, que são seus “carros chefes”.

Os dois primeiros finais de semana da Feira das Nações de 2017 aconteceram de 22 a 24 de setembro, e 29 e 30 de setembro e 1º de outubro.