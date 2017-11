No último final de semana de 10 a 12 de novembro, aconteceu a já tradicional Festa do Chope, a Piscina Fest, na Associação Atlética...

