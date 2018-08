Terça-feira (7), a Callã “Maria José dos Santos Picchioni”, promove o 1º Jantar de Encontro com as Mulheres, em prol da comissão da campanha...

Compartilhe em suas redes sociais!

Terça-feira (7), a Callã “Maria José dos Santos Picchioni”, promove o 1º Jantar de Encontro com as Mulheres, em prol da comissão da campanha de enxovais para bebês. De realização das Domadoras do Lions Clube de Araras, o evento será na Maçonaria, às 20h, e toda renda da venda de convites será revertido para as obras assistenciais do grupo.

Neste sábado (4), a Apae de Araras realiza o Bazar Solidário Mmartan, das 9h às 16h, na sede da entidade.

SチBADO

Apae – Bazar Solidário Mmartan em Araras!!!

Dia: 04/07

Horário: das 9h às 16h

Atração: Venda de Tudo com preços promocionais e tudo em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito

Local: Sede da Apae de Araras (Rua Carlindo Pereira da Costa, 51 – Centro)

85ª Quermesse do Bom Jesus

Dia: 04 e 05/08

Atração: Tradicional quermesse, Festa em Louvor ao Bom Jesus, no domingo benção do bolo, leilão de prêmios, missa de louvor e procissão à partir das 18h30

Local: Paróquia Bom Jesus

Sayão – Jantar da Padroeira

Dia: 04/08

Horário: 20h30

Atração: Jantar de comemorações do mês de Nossa Senhora do Patrocínio

Local: Sayão Futebol Clube

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 04/08

Horário: 21h

Atração: Banda Reflexus Lunar

Local: Clube do Bancários (Av. Loreto, 13, Fone 3541-4066)

DOMINGO

Teatro Estadual – Espetáculo Circense

Dia: 05/08

Horário: 11h

Ingresso: Gratuito (Retirada de Ingressos com 1h de antecedência sujeito a lotação da sala)

Atra鈬o: espet當ulo MalabaRindo

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Teatro Estadual – Orquestra de Sopros

Dia: 05/08

Horário: 20h

Ingresso: Gratuito

Atração: Orquestra de Sopros de Araras Maestro Francisco Paulo Russo

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

VEM AÍ

Maçonaria – 1º Jantar de Encontro com as Mulheres

Dia: 07/08

Horário: 20h

Atração: 1º Jantar de Encontro com as Mulheres, em prol da comissão da campanha de enxovais para bebês (realização Callã “Maria José dos Santos Picchioni”)

Local:

Grêmio – Noite de Casais

Dia: 09/08

Horário: 20h

Atração: Banda Sintonia

Local: Grêmio Recreativo de Araras

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 11/08

Horário: 21h

Atração: Banda Irmãos Patheys

Local: Clube do Bancários (Av. Loreto, 13, Fone 3541-4066)

Teatro Estadual – Espetáculo Infantil

Dia: 12/08

Horário: 11h

Atra鈬o: Elas Fazem Sonhar (Girasonhos)

Ingresso: Gratuito (Retirada de Ingressos com 1h de antecedência sujeito a lotação da sala)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Teatro Estadual – Stand Up com Matheus Ceará

Dia: 16/09

Horário: 19h

Atração: Stand Up Comedy

Ingresso: R$70,00 (inteira) e R$35,00 (meia-entrada)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo