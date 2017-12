1ª Corridinha Kids reúne 500 crianças no Lago Municipal

Mais de duas mil pessoas estiveram no Lago Municipal no domingo (3) durante a 1ª Corridinha Kids, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de...

Mais de duas mil pessoas estiveram no Lago Municipal no domingo (3) durante a 1ª Corridinha Kids, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Esporte, organizadora do evento.

Essa primeira edição da Corridinha Kids contou com cerca de 500 crianças. Os miniatletas de 1 a 12 anos percorreram distâncias que variaram de 30 a 400 metros na prova. No final do evento, todos receberam medalhas de participação.

Para o secretário de Esporte, Douglas Marcucci, essa ação visa, acima de tudo, promover o esporte para todas as idades. “Além da qualidade de vida, nós prezamos também o convívio social entre os pequenos. Essa iniciativa veio para ficar em nossa administração, pois é necessário incentivar as crianças desde os primeiros anos de vida a realizar atividades esportivas”, concluiu o secretário.