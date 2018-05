16º Aniversário Sinistro Moto Clube

No último final de semana de ( 4 a 6 ) de maio aconteceu a festa de 16º aniversário do Sinistro Moto Clube, no...

No último final de semana de ( 4 a 6 ) de maio aconteceu a festa de 16º aniversário do Sinistro Moto Clube, no espaço de eventos do Parque Ecológico Municipal. Com estrutura montado no local: áreas de camping, expositores, apresentação de moto show e muito, do bom e velho Rock’n Roll, o evento recebeu grande público de Araras e região. Fotos: Cristiano Leite/Tribuna