Marili Clélia Souza, 46 anos, enfermeira e esteticista completa este ano 12 anos de Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Natural de Caetité na Bahia, a filha de Valdete Guedes de Souza e Nelson Mariano de Souza, é um exemplo de dedicação ao ofício e ao próximo.

Sempre com um sorriso no rosto e simpatia para atender quem a procura, a enfermeira, que faz parte de uma família de 13 filhos, faz questão de ressaltar que sua profissão foi escolhida por vocação e foi nela que encontrou sua realização pessoal.

“Sou realizada profissionalmente na área da enfermagem. É gratificante quando escolhemos uma profissão que também é uma forma de se humanizar. Cuidar do outro é lidar e atuar não apenas como profissionais, mas como verdadeiros seres humanos”, contou ela.

Com 26 anos de carreira, e 17 deles dentro da enfermagem, Marili, tem no currículo a experiência de ter trabalhado em diversos campos de atuação na sua área.

“Comecei na enfermagem em 1991 com pouco conhecimento teórico, porém com experiência prática. No decorrer dos anos fui me qualificando profissionalmente, trabalhei em diversas áreas hospitalares (UTI, Centro Cirúrgico, Clínica Médica, Cirúrgica, e outros), até concluir a graduação na área de enfermagem. Após este tempo passei no concurso público da Prefeitura de Araras em 2001 e coordenei por nove meses uma unidade da atenção primária a Saúde, quando fui convidada pelo médico Agnaldo Piscopo para integrar a equipe de coordenação do Samu Municipal de Araras, atualmente Samu Regional de Araras, que abrange as cidades de Pirassununga e Conchal”, relembrou ela.

Quem trabalha com Marili sabe de sua paixão e dedicação pelo que faz. “A área da Saúde me encanta e me fascina. É cada experiência incrível que se vive a cada dia na profissão”, finalizou a enfermeira.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Marili Clélia Souza

Idade: 46 anos

Profissão: enfermeira, esteticista e pedagoga

Formação: graduada e pós-graduada em Enfermagem (com licenciatura e bacharelado) e graduada em estética

Viagem

Melhor já feita: Cruzeiro/costa litoral sudeste brasileiro

Sonha fazer: conhecer a cultura do povo brasileiro norte a sul

Dica: encontro do rio com o mar (Pororoca). A Pororoca fenômeno natural que ocorre quando há o encontro entre as águas de um grande rio com as águas do oceano. No Brasil, a pororoca mais importante ocorre na Amazônia, quando as águas do rio Amazonas encontram-se com as águas do Oceano Atlântico na foz do rio

Personalidade

O que te define: guerreira, desafiadora e não tenho medo.

Defeito: persistente

Qualidade: proativa, líder, sincera, justa, audaciosa

Sonho: buscar novos conhecimentos com serenidade e sabedoria

Identidade

Família: a base

Saudade: época de faculdade

Mulher de coragem: minha mãe (Valdete Guedes de Souza )

Homem forte: Enio Vitali, Agnaldo Piscopo

Visão Nacional

Política: vergonha nacional

Sociedade: perdida entre os meios de comunicação

Quem melhor representa o Brasil: a classe assalariada – o trabalhador

Política local

Nome: Luiz Emílio Salomé

Uma ação: dedicação e empenho frente à Secretaria Municipal de Saúde

Necessidade: continuidade do apoio das equipes nas ações desenvolvidas

Araras

Uma escola: Uniararas (Fundação Hermínio Ometto)

O que te agrada: natureza, o verde

O que te incomoda: descompromisso do povo com a sujeira nas ruas

Ponto preferido: Parque Fábio da Silva Prado (Lago Municipal), Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto

Cultura

Livro: Luzes do Entardecer – Ênio Vitali

Trilha sonora: música orquestrada

Sessão pipoca: Trilogia Divergente

Quem brilha: Papa Francisco