108 anos e muita vitalidade

Maria da Conceição Nascimento nasceu há 108 anos no município de Boa Vista do Tupim, localizado na região da Chapada Diamantina, Estado da Bahia, Nordeste do Brasil. O documento de identidade da anciã comprova a data que ela veio ao mundo: 6 de setembro de 1908.

Apesar da idade avançada, a centenária tem vigor físico e ainda caminha com auxílio de um andador. Porém, sua memória é lúcida e recorda todos os detalhes que a acompanhou no último século. “Deve ser à força do feijão que eu tanto adoro”, brinca ao ser questionada pela Tribuna no Bairro se existe ingrediente para chegar com disposição depois dos 100 anos.

Maria da Conceição relata que a rotina não era fácil, principalmente pelos acontecimentos que afetaram sua vida. Apesar de nascer na cidade de Boa Vista, passou 65 anos em uma fazenda localizada no município de Itaberaba, também interior da Bahia.

“Ao lado do meu esposo tive oito filhos, mas ele faleceu muito cedo e optei por criar todos eles sozinha e cuidando da fazenda”, contou. Acompanhada dos herdeiros, trabalhava na roça e cultivava feijão, mandioca e mamona. “O processo da mamona era demorado e tinha que colocar ela para secar e preservar apenas a semente. Na época era comum fabricar óleo de carro com a semente”, relatou.

Os anos passaram e Maria da Graça se aposentou aos 65 anos, quando trocou a Bahia pela cidade de Araras. “Meu filho foi o primeiro a mudar para a cidade e depois cheguei com minha filha”, recorda. Atualmente, mora no Jardim Morumbi ao lado da filha caçula, Junilha.

“O vigor físico dela chama atenção, pois não depende de ninguém para viver e o único problema enfrenta em uma das pernas”, disse Junilha dos Santos. Questionada sobre os acontecimentos que vivenciou nos últimos 108 anos, se diz espantada.

“Quando nasci não existia televisão, telefone e carro não era comum e tudo era transportado de cavalo. Graças à Deus que Ele me deu oportunidade para chegar até aqui. Não sei até onde vou chegar e peço apenas saúde”, desejou. A festa de aniversário será na companhia de pessoas da igreja Assembleia de Deus, filhos e familiares.

Número de centenários cresce há 30 anos

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o número de pessoas em Araras com idade acima de 100 anos registra crescimento desde 1980 – quando foi realizado o primeiro Censo da população. Em 1980 a cidade tinha três pessoas centenárias e passou para cinco no Censo seguinte, realizado em 1991. Em 2000 aconteceu um novo aumento e Araras abrigava sete pessoas acima de 100 anos. No último Censo, feito em 2010, foi contabilizado 11 pessoas centenárias.